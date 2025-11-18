Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

José María González Pérez, en la sede de CEOE-Cepyme Salamanca. ALMEIDA

«Los políticos y las autocaravanas son ahora nuestro mayor enemigo»: el testimonio de un pionero del turismo rural

José María González Pérez fundó hace 34 años un camping en Villamayor: «En aquel entonces, la vida era más sencilla»

Celia Luis

Celia Luis

Salamanca

Martes, 18 de noviembre 2025, 20:26

Entre risas y recuerdos, José María González Pérez, fundador del Camping Ruta de la Plata desgranó este martes, en una de las butacas de la sede de CEOE‑Cepyme Empresas de Salamanca tras el VII Encuentro de los Campings de Castilla y León, 34 años de historia con la sencillez de quien ha visto crecer una familia bajo las estrellas. «Me he acordado de la cita de Gracián: «Lo bueno, si breve, dos veces bueno», dijo, y con esa frase arrancó una conversación que destila pasión y un toque de melancolía.

«¿Qué empresa tengo? Un camping, el Ruta de la Plata», respondió con orgullo, recordando que el proyecto nació hace 34 años entre el Estadio Helmántico y Villamayor: «En aquel entonces, la vida era más sencilla, bastaba con agua, luz y desagüe. Hoy, la exigencia es otra: agua caliente, aseos impecables, transporte cercano, bar que funcione y, sobre todo, la lucha contra una competencia desleal», lamentó José María.

«Ahora hay una competencia desleal por parte de las autocaravanas y de los ayuntamientos que organizan parking para que puedan pasar la noche», prosiguió, señalando que los viajeros llegan cargados de víveres y apenas gastan en tiendas de la zona.

A pesar de los inviernos duros y la presión política, José María no se rinde. «Nuestro mayor enemigo ahora son los políticos, pues van a hacer un parking de autocaravanas en Salamanca y eso nos perjudica mucho a las empresas privadas. Los inviernos no cerramos, pero son muy duros, hace mucho frío y baja mucho el negocio», confesó.

A pesar de ello, el fundador del Ruta de la Plata sigue creyendo, después de más de tres décadas, que el camping es mucho más que una parcela al aire libre en contacto con la naturaleza: «Es una parada obligada en la ruta de la vida», reconoció con nostalgia y determinación.

