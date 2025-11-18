Turismo destaca que Castilla y León multiplica por siete el crecimiento del camping en España: 15,55% vs. 2,38%

Celia Luis Salamanca Martes, 18 de noviembre 2025, 20:16 Comenta Compartir

El director general de Turismo de Castilla y León, Ángel González Pieras, inauguró este marte el VII Encuentro de los Campings de Castilla y León, celebrado en la sede de CEOE-Cepyme de Salamanca. En su intervención, González destacó que el sector ha experimentado un crecimiento del 15,55% en viajeros que pernoctan al menos una noche en campings durante los primeros nueve meses de 2025, frente al 2,38% a nivel nacional. Asimismo, las pernoctaciones aumentaron un 17,07% en la comunidad, muy por encima del 1,34% registrado en España. El responsable de turismo subrayó que este dinamismo se debe a la oferta complementaria de calidad que ofrecen los empresarios del sector. «Algo están haciendo bien cuando se alzan cifras», afirmó, y añadió que los campings de deporte son uno de los motores del crecimiento turístico regional, que en 2024 alcanzó un año récord.

Más allá de las cifras, atribuyó este auge a una «apuesta muy decidida que del sector por la calidad». El concepto de camping ha evolucionado significativamente, dejando atrás viejos estereotipos para «integrar alojamiento y servicios sofisticados»: «El concepto glamping ha cambiado la oferta, unido a un entorno natural privilegiado donde el 33% de su espacio está protegido, crea una combinación verdaderamente muy atractiva».

González también abordó los retos pendientes. Señaló la falta de personal cualificado, la necesidad de desestacionalizar la actividad y la cuestión de la estancia media, que se sitúa en 2,5 días, por debajo de la media española. En cuanto a la normativa, pidió una regulación equilibrada para las áreas de autocaravanas, evitando agravios comparativos con los alojamientos turísticos tradicionales. Durante el encuentro, los representantes de las asociaciones de campings presentaron sus reivindicaciones. Ignacio Reguero, presidente de ASECAL, reclamó mayor apoyo institucional y una normativa que no penalice a los campings frente a las autocaravanas. Por su parte, Juan Agustín Fernández, de AESCAM, pidió que la administración local tenga en cuenta la importancia económica de los campings al decidir la instalación de áreas de autocaravanas. El evento contó también con la participación del concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Salamanca, Ángel Fernández Silva, quien resaltó la colaboración público-privada como clave del éxito y anunció planes de sustentabilidad turística con fondos Next Generation. El encuentro concluyó con un llamamiento a la unidad del sector y a seguir impulsando un turismo regenerativo, sostenible y de calidad en Castilla y León.