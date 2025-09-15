La Policía Local 'caza' a una persona haciendo grafitis en el Campus Unamuno Ha sido identificado y denunciado

La Gaceta Lunes, 15 de septiembre 2025, 08:19 | Actualizado 09:20h.

La Policía Local ha 'cazado' a una persona realizando grafitis en la zona del Campus Miguel de Unamuno. Primero a las 2:07 horas en el Colegio Mayor de Oviedo. Se le localiza cuando estaba realizando un acto vandálico en forma de grafiti.

Unas dos horas más tarde, a las 4:14 horas, se produce una intervención similar en el paseo Tomás y Valiente. Se identifica a la misma persona y se realiza otra denuncia por pintadas realizadas en campus Unamuno.

Además, en el listado de intervenciones de la Policía Local en Salamanca también aparece a las 2:08 horas en Jesús Arambarri un presunto delito contra la seguridad vial. Una persona conducía bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

Más tarde, a las 2:50 horas en la calle Perdones se produjo un decomiso estupefacientes.