El Pleno respalda un nuevo programa para convertir escaparates vacíos en espacios de arte

Carlos Rincón Salamanca Viernes, 25 de julio 2025, 12:35 | Actualizado 16:28h. Comenta Compartir

Ante el “reguero” de locales vacíos que la crisis que estalló en 2007, el Ayuntamiento de Salamanca optó en 2012 por seguir los pasos de Nueva York y facilitar al comercio que usase esos inmuebles sin uso como escaparates complementarios de sus negocios. Se modificó la normativa municipal para que no fuese necesario solicitar licencia de apertura para transformar tiendas cerradas en expositores de la mercancía a la venta en otros establecimientos. La medida no cuajó y apenas ningún comercio hizo uso de esta posibilidad. Ahora, el Consistorio vuelve a la carga con una variación: los locales no se emplearán como escaparates sino como espacios de arte.

La concejala no adscrita María Carpio ha logrado este viernes el respaldo casi unánime —solo le falló su excompañero Ignacio Rivas (Vox)— para sacar adelante su iniciativa “Arte en escaparates: cultura que ilumina la ciudad”. Siguiendo el ejemplo de otras ciudades españolas, como Zaragoza o Valencia, pero también de muchas europeas apuesta poner en marcha un proyecto piloto para transformar locales vacíos en expositores de “obras de artistas locales, ilustraciones, fotografías, mensajes sociales o proyectos educativos”. Para ello, la iniciativa recoge que será necesario elaborar un mapa de los inmuebles susceptibles de formar parte del proyecto y recabar la autorización de los propietarios para que lo cedan de forma gratuita y temporal para este fin. Posteriormente se lanzaría una convocatoria pública para captar artistas jóvenes y estudiantes de Bellas Artes dispuestos a dar contenido a esos escaparates.

“Agradecemos la medida”. El concejal de Comercio, Pedro Martínez, ha recibido la iniciativa con buenos ojos y aseguró que “merece la pena ser estudiada” ya que “puede ser una acción estética positiva”. No ha escondido las dificultades que puede conllevar dado que depende de la voluntad de los propietarios de los locales y que no todos ellos serán aptos para este uso. En la misma línea, lo han apoyado los socialistas, después de que Juan José García Meilán haya recordado que fue la ministra de Igualdad, Ana Redondo, la que la promovió en Valladolid.

También se estudiará la posibilidad de realizar una ruta urbana (al igual que se hace con el barrio del Oeste) o circuito cultural, incluyendo materiales explicativos, códigos QR y difusión turística si se desarrolla también en zonas céntricas.

Temas

Castilla y León