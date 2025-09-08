Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen del concierto del grupo hispalense. LAYA

La Plaza roza el lleno y vibra al son flamenco de 'Siempre Así'

'A mi manera' o 'Para volver a volver' fueron los clásicos más aplaudidos por el público

M. R.

Salamanca

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:07

El grupo hispalense 'Siempre Así', con canciones que ya forman parte de la memoria colectiva como 'Siempre Así', 'A mi manera' o 'Para volver a volver', convirtió la Plaza en un gran escenario compartido. Miles de personas de todas las edades cantaron, bailaron y celebraron juntos el inicio de la semana grande de la ciudad. El ágora rozó el lleno durante toda la jornada.

Unos minutos después de las 23:00 horas, los integrantes de la formación —que nació hace más de tres décadas en el coro de la Hermandad del Rocío de Triana— salieron al escenario para ofrecer un repaso a su trayectoria. Ellos mismos trasladaron a este medio que cantar en el ágora salmantino significaba «un sueño». Con una gran ovación del público y entre palmas, el concierto puso el broche de oro a la primera gran noche de las Ferias y Fiestas de Salamanca, dejando claro que 'Siempre Así' continúa fiel a su esencia: la rumba alegre con raíces flamencas.

