Pitingo llega a Salamanca: “Farina era una bestia, una cosa de otro planeta”

Nació en Ayamonte hace 40 años y ha trabajado con Roger Waters, Eric Clapton, Juan Gabriel, Alicia Keys, Luis Fonsi, Phil Collins, Gloria Gaynor, Alejandro Sanz y Julio Iglesias, entre otros. Una presentación de Pitingo, el artista, tiene que empezar por ahí. Antonio Manuel Álvarez, el hombre, suena afable y feliz de regresar a Salamanca. Actúa este sábado a las 22:00 horas en el campo de fútbol de Puente Ladrillo.

Vuelve a la tierra de Rafael Farina. Estará entre sus referencias, ¿no?

Claro... Al hermano de mi abuela, el mayor, lo recuerdo siempre cantando fandangos de Farina, Y su hijo hoy sigue haciéndolo. Farina era una bestia, una cosa de otro planeta.

Esta gira tan diferente a otras, ¿le ha cambiado su actitud en escena?

Yo siempre he hablado mucho con el público, cuento anécdotas y eso gusta. Intento transmitir un mensaje de esperanza. Los creyentes, y yo lo soy, damos gracias a Dios por por estar allí todos sanos. Y agradecidos al público. Los artistas nunca debemos olvidar esto, porque son ellos los que nos dan de comer.

Su trayectoria musical es bien conocida. Inventor de la soulería, siete discos en el mercado, ha colaborado con numerosas estrellas internacionales.. Pero le invito a que nos recuerde dos momentos importantes que quizás marcaron su vida. El primero es aquella casete que encontró en casa de su abuela Paca...

Ah, sí, el casete famoso, jajaja. Sin aquella cinta yo creo que nunca me habría dedicado a acercar la música flamenca y la afroamericana. No sé si es el destino, Dios o lo que quiera creer cada uno, Estaba en una mesa de la casa de mi abuela Paca, una gitana que no escuchaba nada de aquello. Nadie sabia de quien era. Yo tenía unos nueve o diez años y me la puse en mi walkman. En la cara A cantaba una mujer, y en la B un hombre. “¿Pero qué es esto?”, me dije. La escuché durante mucho tiempo y me aprendí las canciones en ‘inglés ayamontino’. Un año después, en un mercadillo, volví a escuchar la voz de esa mujer. Pregunté al vendedor quién era y me dijo: “Es Aretha Franklin”. Después le pregunté por el hombre, lo oyó y resulta que era Louis Armstrong, y me enseño las fotos. Al verlos le dije a aquel vendedor: “¿Tiene más cintas de negros?”. Nunca se me olvidará. Me di cuenta entonces de que gitanos y afroamericanos tenemos ciertas similitudes rítmicas a la hora de expresar los sentimientos, y empecé a unirlos de una forma natural. Tiempo después tuve oportunidad de entrar en un coro gospel. Allí yo era el menos moreno de todos. Aprendí mucho. Le decía entonces a mi madre que yo debería ser negro, y ella contestaba: “pues hijo, te ha tocado ser gitano”

El segundo momento fue con 13 años en la sala Long Play de Madrid. Aquella fiesta de cumpleaños de José Luis López Vázquez.

Siii, era donde iba la crème de la crème de la farándula. Yo conocía a un productor con el que había empezado a hacer coros y me llamaron para que fuera a cantar. Estaba nerviosísimo, bebía agua y el vaso no me llegaba a la boca, Pero desde el primer aplauso ya me tranquilicé. Ahí empezó mi vida artística.

Tuvo un buen padrino para empezar....

Enrique Morente marcó una etapa importante en mi vida. Me oyó cantar en una sala y me dijo: “Oye, ¿y tú quién eres?” “-Yo soy Pitingo” “-Eres gitanillo?” “-Soy mestizo” “¡La mezcla perfecta!!, dijo. Así conocí al maestro. Él habló de mí a todo el mundo y empezaron a llamarme las discográficas.

Tuvo un buen agente de prensa.

Cuando se me ocurrió lo de soulería [que daría título a su segundo disco, 2008] mezclando soul y bulería, mi compañía de discos me dijo que estaba loco. A Enrique Morente le dije: “maestro, me van a dar por todos los lados” y él me contestó: “Mira, a mí llevan 30 años intentando destruirme. Si todo el mundo te dijese ‘ole’, yo me preocuparía”. Grabé, todo el mundo me puso de loco pero vendimos 500.000 discos.