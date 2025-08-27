«Con estas pensiones no se hace nada tras pagar la luz, el agua...» Se quejan de las importantes diferencias en las mensualidades en comparación con los mayores de otras provincias

Para los jubilados salmantinos no es una novedad que son de los que menos ingresan en Castilla y León de promedio con sus pensiones. Se quejan de las importantes diferencias en las mensualidades en comparación con los mayores de otras provincias. «El origen está las cotizaciones y en lo que cada uno ha aportado durante su vida laboral. Pero las medias son demasiado bajas», lamenta Francisco Gómez, presidente de Famasa, la Federación de Asociaciones de Mayores de Salamanca.

Advierte de que los 1.398 euros de las pensiones de jubilación de la provincia son una media, «por lo que hay muchas que incluso están por debajo de esta cifra». Cantidades que «apenas dan para nada», añade Gómez, especialmente después de que los jubilados asuman gastos corrientes del hogar como las facturas del agua o de la luz.

Gómez hace hincapié en que las diferencias de ingresos mensuales con otros pensionistas de la Comunidad como Valladolid y Burgos son notables. «Con los 250 euros más que reciben los vallisoletanos se pueden hacer muchas cosas, igual que con los 109 euros con respecto a la media nacional», indica el presidente de Famasa. «No me explico por qué hay tanta diferencia entre unos jubilados y otros, cuando todos hemos aportado a la Seguridad Social». Por eso Francisco Gómez reclama que se modifique el sistema de pensiones para igualar las tablas de tal modo que cuando llegue la edad de jubilación la brecha de las pensiones no sea tan abultada. «Eso tenían que regularlo, no podemos tener a personas del campo con prestaciones mucho más bajas en comparación con otros sectores como el de la industria», pone como ejemplo.