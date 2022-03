Pavel Sirodenko, experto en medios: “No debería haber menores en las redes sociales”

El pasado jueves se inauguró el III Congreso Internacional sobre Comunicación y Redes Sociales organizado en la Universidad Pontificia de Salamanca. Duró hasta el viernes y se ha hablado en diferentes ponencias y mesas redondas de diversos temas relacionados. El profesor e investigador de la Universidad Internacional de La Rioja, Pavel Sirodenko, estuvo presente y realizó una ponencia sobre los usos de TikTok en la comunicación profesional.

–¿Qué importancia tienen las redes sociales en la actualidad?

–Cualquier red social es hoy una de las principales ventanas para cualquier creador de contenido, bien sea a nivel de marca personal o institución. Para cualquier tipo de emisor las redes sociales son primordiales porque permiten a las audiencias que son activas entrar en un contacto directo con ellos que no lo puedes hacer a través de otra vía digital.

–TikTok ha sido una de las redes que más ha evolucionado en los últimos meses...

–Es una red social que no es relativamente nueva, que existe desde 2016 y que se venia construyendo muy lentamente, y es a partir de 2019 por el interés de diferentes tipos de creadores empieza a crecer más y la pandemia lo propulsa porque la gente que necesita otras alternativas para entretenerse e informarse e empiezan a explorar otras opciones.

–En Estados Unidos se ha iniciado una investigación sobre posible daño de TikTok a menores. ¿Qué piensa sobre ellos?

–Lo primero que tendríamos que tener como principio es que no debería haber menores en las redes sociales. Parece de sentido común pero hay gente que lo subestiman y le dan un móvil al niño. Esto no está mal y el problema no es prohibirle el uso del móvil sino educarlo. En todas las redes hay gente que está para hacer daño y el niño si no está bien formado afecta al tema de la autoestima y puede desencadenar incluso en suicidios.

–¿Cuáles son los mayores peligros que tienen las redes sociales? ¿Son cada día más influyentes?

–Uno de los grandes problemas es la venta de falsos referentes. Las jóvenes audiencias son muy vulnerables a verse influenciados por determinados perfiles o modelos. El que crean que esa es la realidad es principal problema... y para que esto no suceda hay que educar en la escuela o en el hogar e ir reforzándolo de manera continua. Toda red social funciona con un algoritmo que condiciona esa realidad.

–¿Qué parte de información y desinformación cree que hay en las redes sociales?

–A partes iguales e incluso en algunos casos hay más desinformación. La principal virtud y el problema al mismo tiempo es que cualquiera va a opinar y a construir un mensaje sobre diversos temas. Algunos lo hacen por ignorancia y otros por maldad.

–¿Qué métodos recomienda para informarse bien a través de las redes sociales?

–Deberíamos seguir a varios medios de diferentes opiniones para tener un punto medio, buscar perfiles verificados y sobre todo no caer en consideraciones subjetivas porque eso tan solo es la opinión de alguien y puede ser verdad o no.