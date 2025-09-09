Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El director de Investigación del Cáncer Eugenio Santos dio el pregón de Ferias en el año 2000. ARCHIVO

¿Qué pasó tal día como hoy, 9 de septiembre, en Salamanca?

Echamos un vistazo a la hemeroteca para recordar lo publicado en LA GACETA

La Gaceta

Salamanca

Martes, 9 de septiembre 2025, 05:50

2000 - El científico Eugenio Santos da el pregón ante miles de salmantinos

Miles de personas se congregaron ayer en la Plaza Mayor para escuchar el saludo festivo del científico Eugenio Santos. El director del Instituto de Investigación del Cáncer se mostró convencido en su pregón de que Salamanca puede ser el marco ideal para «el desarrollo de la cultura científica del siglo XXI», al igual que ya lo es en el ámbito del estudio y la práctica de las Humanidades.

1975 - Inauguración de la exposición provincial de artesanía de Salamanca

En el Palacio de Garci-Grande abrió sus puertas la IV Exposición Provincial de Artesanía con un total de 223 obras realizadas por 53 artesanos, repartidas en diferentes secciones: esmalte, filigrana, madera y pintura (al óleo y acuarela). Los días 16 y 17 se expondrán en la Plaza Mayor.

1950 - Conato de incendio en el Balneario de Ledesma

A las ocho y media de la tarde el parque de bomberos recibió un comunicado por un incendio provocado en los sótanos del balneario de Ledesma. Rápidamente se puso en camino un tanque sofocando el fuego. Finalmente, los daños fueron de pocas consideraciones y no se registraron pérdidas.

1925 - La obra «El pobrecito carpintero» en el teatro Bretón

La compañía teatral Guerrero Mendoza presentó en el teatro Bretón la obra del dramaturgo español, Eduardo Marquina, que habla de un pintor, en la época de la Guerra Civil Española y la posguerra, que se refugia en el amor para poder sobrellevar la adversidad y la brutalidad de la guerra.

