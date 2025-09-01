¿Qué pasó tal día como hoy, 1 de septiembre, en Salamanca? Echamos un vistazo a la hemeroteca para recordar lo publicado en LA GACETA

1925 Se presentan dos denuncias por malos tratos

Al juzgado de instrucción se da cuenta de la denuncia formulada por Ildefonso Martínez, contra Joaquín Antúnez, por malos tratos de palabra a su esposa y a un hijo del denunciante. También se ha denunciado a Higinia Iglesias, por malos tratos de palabra y obra a Concepción Rodríguez.

1950 Una mujer atropellada por un coche que salía de un garaje

A las nueve de la noche fue asistida en la Casa de Socorro, Dolores Bolaño de la Rúa, de 73 años, por una herida contusa con conmoción cerebral. La mujer resultó herida en las inmediaciones del garaje de San Isidro, al ser atropellada por un coche que se disponía a salir de dicho garaje.

1975 Un bañista se ahoga en la playa de la Aldehuela

Un año más, el río Tormes se ha cobrado una vida. El suceso se produjo en la tarde de ayer en la playa de la Aldehuela cuando el vecino de la zona, Fernando Hernández, se bañaba en la zona. Varias personas intentaron, sin éxito, salvar la vida del infortunado bañista.

2000 La Plaza Mayor estrena nueva iluminación artística

La Plaza Mayor estrenó anoche su nueva iluminación artística, un proyecto municipal que pretende dar más realce a las fachadas, las balaustradas, los pináculos y los arcos del recinto monumental. El proyecto de iluminación, que cuesta 52 millones, no se ha completado. Aún quedan por iluminar los 89 medallones de la Plaza.