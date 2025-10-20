Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

¿Qué pasó tal día como hoy, 20 de octubre, en Salamanca?

Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

La Gaceta

Salamanca

Lunes, 20 de octubre 2025, 06:00

1925 - Cinco hombres al banquillo por infringir la ley de caza

Los procesados fueron interceptados en el vedado de caza, dehesa de Arauzo, en el término de Nava de Sotrobal. No tenían permiso alguno del dueño y colocaron para cazar 58 lazos, siendo sorprendidos por uno de los guardas jurados de la finca cuando se dedicaban a batir la caza en la dirección marcada.

1950 - La docena de huevos alcanza las 27 pesetas

En los mercado de abastos y de San Juan, se ha celebrado el mercado de aves y de huevos, en el que los consumidores pueden asistir para adquirir este producto. En esta ocasión, se ofrecieron más de 500 docenas de huevos, cada una de estas a 27 pesetas, y varias decenas de pollos tomatero y gallinas.

1975 - Rotundo éxito en las fiestas de Alba de Tormes

Hasta la fecha, van transcurriendo muy animados los actos programados con motivo de las fiestas de Alba de Tormes. Durante toda esta semana, han tenido lugar todo tipo de propuestas. Los festejos finalizarán este domingo.

2000 - Serrat abre en Salamanca su nueva gira

La nueva gira de Serrat comenzó ayer en Salamanca con el reconocimiento de un público entregado a todas sus canciones. Llenó el Palacio de Congresos y tributó a 'Mediterráneo', que se llevó la ovación más cálida de la noche. Fue una noche de grandes canciones y emociones.

