¿Qué pasó tal día como hoy, 16 de octubre, en Salamanca?

Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

Jueves, 16 de octubre 2025, 08:03

1925 La obra «Los niños del hospicio» conquista el Bretón

Anoche representaron los artistas que dirige Ibáñez, el melodrama «Los niños del hospicio». La obra recuerda la lectura de la adolescencia, en que alternaban el melodrama con las historias de viajes y de aventuras. La representación fue muy aplaudida por el público general.

1950 El Ciosvin y el Okal abren el Campeonato regional

En la jornada de hoy empieza a correr el balón para los modestos salmantinos con el primer partido del Campeonato regional de primera categoría entre el Ciosvin y el Okal. De esta manera, durante esta tarde se inaugura el desfile de los nuevos valores locales de la temporada.

1975 10 mil personas se manifiestan contra la injerencia extranjera

El pueblo de Salamanca se congregó ayer en las calles de Salamanca para condenar las innobles campañas anti-españolas orquestadas en el exterior. Millares de salmantinos acudieron a la misa por los agentes del orden y, posteriormente, se manifestaron contra la injerencia extranjera.

2000 La duquesa de Alba triunfa en las fiestas de su tierra

Tres mil quinientas personas llenaron la Plaza Mayor albense para asistir al pregón de las fiestas de la duquesa de Alba. Su hijo, Alfonso Martínez de Irujo, duque de Aliaga, fue el encargado de leerlo. La pregonera recibió un botijo de filigrana albense y un ramo de flores como recuerdo y también contempló durante unos minutos el toro de fuego con el que finalizó el acto.

