Las obras del parking subterrráneo de la plaza del Campillo en octubre del año 2000. ARCHIVO

¿Qué pasó tal día como hoy, 13 de octubre, en Salamanca?

Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

La Gaceta

Salamanca

Lunes, 13 de octubre 2025, 05:00

Comenta

2000 - Las obras del párking del Campillo llevan nueve meses de retraso

El parking subterrráneo de la plaza del Campillo, cuya puesta en servicio está prevista para el próximo mes de noviembre, acumulan ya una demora de nueve meses. El concejal de Urbanismo justifica esta demora por la complejidad de los trabajos: «El aparcamiento se encuentra literalmente pegado a los edificios y las obras se ha ejecutado con la máxima cautela para no perjudicar a los inmuebles»

1975 - La sequoia de la Universidad, en peligro de muerte

El simbólico árbol de la Universidad, cuyas raíces se calcula se adentran hasta la propia Catedral, da síntomas de sequía como consecuencia de las obras que se han realizado en la Plaza de Anaya y en la calle Play Deniel. Se cree que cuando abrieron la zanja las raíces fueran mutiladas.

1950 - Un automóvil se incendia frente a la iglesia de las Agustinas

A la salida del partido de fútbol y cuando llegaba a la altura de la iglesia de las Agustinas, se incendió del un automóvil propiedad de Vicente Rosell. Los desperfectos en el vehículo son de consideración, sin que, afortunadamente, haya que lamentar desgracias personales.

1925 - Un hombre atropellado por una bicicleta

La Guardia Civil del puesto de los Pizarrales, ha denunciado ante el juez municipal a Ángel Mendo Serrano, de 20 años, por atropellar con una bicicleta, en el kilómetro 19 de la carretera de Ledesma, al peón camionero de la misma, Marcelino Palomero, causándole lesiones en el muslo derecho.

