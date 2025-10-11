¿Qué pasó tal día como hoy 11 de octubre en Salamanca? Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

La Gaceta Salamanca Sábado, 11 de octubre 2025, 06:00 Comenta Compartir

1925 - Cruz Roja inaugura su nueva sede en el Palacio de Maldonado

En una solemne jornada repleta de actos institucionales, Cruz Roja Salamanca inauguró su nueva sede en el Palacio de Maldonado. El presidente de la institución, Fernando D. Zaballa, logró ver hecho realidad el sueño de contar con una sede social para la organización.

1950 - Un hombre a juicio por robar uvas de una viña

Andrés Blázquez Sánchez ha sido procesado por un delito de hurto. Según se relatan los hechos, el hombre penetró en una viña que Ezequiel Robles posee en Béjar para apoderase de unos kilos de uvas valorados en seis pesetas. Durante el hurto, causó daños por el valor de 100 pesetas.

1975 - La Federación de Cooperativas Españolas, en fase provincial

La constitución de la Federación de Cooperativas Españolas se encuentra, actualmente, en su fase provincial. Durante la jornada de hoy, expira el plazo para la proclamación de candidatos, vocales provinciales de elección directa y compromisarios nacionales.

2000 - La Junta construirá el macrovertedero en Gomecello

El municipio de Gomecello, situdo a 16 kilómetros de Salamanca y muy cerca de la autovía de Valladolid, acogerá el nuevo centro integral de tratamiento de residuos de la provincía. El macrovertedero se construirá en las 17 hectáreas que ahora ocupa el basurero incontrolado de esta localidad y servirá para solucionar el problema de residuos que existe en toda Salamanca.