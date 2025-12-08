¿Qué pasó tal día como hoy, 8 de diciembre, en Salamanca? Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

1925 - Salamanca celebra el Día de la Inmaculada

La ciudad ha vuelto a demostrar su profunda tradición religiosa con una masiva asistencia a los actos del Día de la Inmaculada. Desde primeras horas, cientos de fieles han acudido a las iglesias para participar en las celebraciones. La jornada se ha honrado con devoción a la Patrona.

1950 - Obreros «liberan» las calles salmantinas tras la nevada

Salamanca fue protagonista de un nevada memorable que impedía la vida habitual de la ciudad. Por ello, el Ayuntamiento envío a las brigadas municipales para la limpieza de nieve de las calles, permitiendo el tránsito de los peatones de nuevo. Sin embargo, los ferrocarriles y coches de línea siguen frenados.

1975 - Alba de Tormes tendrá su monumento a Santa Teresa

Como recuerdo al Año Internacional de la Mujer declarado por la ONU, el municipio de Alba de Tormes levantará un monumento en honor a Santa Teresa de Jesús. Un trabajo que realizará el reconocido escultor salmantino Venancio Blanco, a través de los donativos de los contribuyentes.

2000 - Salamanca bajo un temporal que causa destrozos

El temporal de lluvia y viento ha causado destrozos en edificios y mobiliario urbano de Salamanca y ha obligado a evacuar a 800 vecinos de Ciudad Rodrigo por el desbordamiento del río Águeda. Las lluvias han anegado los barrios mirobrigenses de las Eras y el Arrabal del Puente. Los afectados se han quedado en casas de familiares y amigos y en el Seminario.