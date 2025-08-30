¿Qué pasó tal día como hoy, 30 de agosto, en Salamanca? Echamos un vistazo a la hemeroteca para recordar lo publicado en LA GACETA

1925 Violento incendio provoca la destrucción de comercios

El grave suceso ocurrió en la plaza del Mercado cuando Sebastián Domínguez Dimas, dueño de un establecimiento cercano, se percató del incendio, gracias a la colaboración del cuerpo de bomberos en conjunto de vecinos fueron capaces de acabar con el fuego antes de que se agravará aún más.

1950 Llegan a la ciudad los restos mortales de Antonio García Boiza

El cronista salmantino y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras fue trasladado hasta la ciudad para celebrar su funeral en la iglesia de San Martín y posteriormente ser enterrado. El repentino fallecimiento de Antonio, que residía en San Sebastián, ha causado gran conmoción en Salamanca.

1975 La cantante Karina actúa en la Plaza Mayor de Guijuelo

Tras el «plantón» que dio la famosa cantante el pasado día 19 ante 15.000 espectadores por problemas en la carretera, Karina al fin actúa ante su público en la Plaza Mayor de Guijuelo. Tanto la empresa que lleva el espectáculo como el Consistorio asegura que se mantienen las condiciones estipuladas.

2000 Nuevo aparcamiento en superficie frente al instituto «Fray Luis»

La ciudad dispone de un nuevo aparcamiento en superficie que se ha habilitado enfrente del instituto Fray Luis de León, en las inmediaciones del Campus Universitario Miguel de Unamuno y del puente de la Universidad. El parking, sutuado enla comfluencia de las calles Peña de Francia yavenida de Champagnal, ayudará a mejorar la oferta de estacionamientos de este área de la ciudad