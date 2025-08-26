¿Qué pasó tal día como hoy, 26 de agosto, en Salamanca? Echamos un vistazo a la hemeroteca para recordar lo publicado en LA GACETA

1925 Se celebra el juicio por agredir a dos guardias municipales

Pablo Redondo y Juan José Carrionero socorrieron al acusado, Manuel Fernández tras sufrir una grave caída en la Plaza de Mercado y fue llevado a la Casa de Socorro, donde, debido a su estado de embriaguez, comenzó a agredir a los guardias, quienes tuvieron que pedir refuerzos para reducirlo.

1950 Detención de dos hombres acusados de robar gallinas

En el día de ayer se produjo la detención de Antonio González Moreno y de Pedro Sastre Mata en su domicilio por el robo de cuatro pollo y tres gallinas en un corral ubicado en las afueras de Castellanos de Moriscos. El hecho llegó a las autoridades después de que los vendieran.

1975 Presentados los carteles taurinos para las Ferias de Salamanca

Cinco corridas de toros y una novillada conformaban el cartel de toros de las Ferias de Salamanca ese año. Dentro de esta, destaca el quinto día de la feria, donde Paco Camino y «Capea» saltarían al ruedo en ua corrida concurso con ganaderías como Juan Pedro Domeq o Victorino Martín.

2000 Dulce Pontes cierra las Noches de Fonseca

Un verano más, el patio de Fonseca sirvió como escenario para la danza, el teatro y la música, además de ser lugar de encuentro entre diversas tendencias y público. Finalmente, como última actuación la voz de la cantante portuguesa Dulce Pontes engatusó al público. Gracias a sus sentidas interpretaciones consiguió que el público respondiera de manera extraordinaria.

