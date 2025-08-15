¿Qué pasó tal día como hoy, 15 de agosto, en Salamanca? Echamos un vistazo a lo publicado en LA GACETA para conocer lo ocurrido

1925 Un conato de incendio en la calle Zamora

En la morada de Ángel Vázquez de Parga, ubicada en la calle Zamora, tuvo lugar un pequeño incendio. El fuego fue apagado con rapidez sin necesidad de utilizar la bomba municipal. La causa del suceso fue que se inflamó el hollín de la chimenea. Las perdidas materiales fueron muy leves.

1950 Salamanca y su provincia cuentan con 1.140 maestros

Según los datos de la «Reseña Estadística», Salamanca contaba al término del curso de 1948 con 968 escuelas de instrucción primaria, de las que 37 0 eran de niños, 432 de niñas y 166 mixtas. El censo de maestros nacionales se elevaba a 1.140 en la totalidad del territorio provincial.

1975 Asunción Martín Julián, elegida reina de las fiestas de Guijuelo

Con gran animación dieron comienzo en Guijuelo las fiestas de la Asunción. Entre los actos celebrados tuvo lugar por la noche la elección de la Reina de las Fiestas. La escogida fue Asunción García Martín, de 19 años, estudiante de segundo año de Farmacia en la Universidad.

2000 Se mantiene la idea de abrir el Teatro Liceo a finales de 2001

La empresa Majofer ha pedido permiso al Ministerio de Trabajo para dedicar más horas a las obras del Teatro Liceo, tras la aparición de nuevos restos de San Antonio El Real. El alcalde Julián Lanzarote y los coordinadores del 2002, Enrique Cabero y Alberto Martín visitaron ayer las obras de rehabilitación del Liceo e insistieron en que se mantienen los planes de «abrir el teatro a finales de 2001».

