Pasaporte Covid: ¿Por qué me aparece vacío?

Muchos de los salmantinos que ya han sido vacunados se han descargado su certificado de vacunación y se han llevado una sorpresa cuando al intentar escanearlo con un teléfono móvil aparece textos como ‘código vacío’ o ‘código sin información’.

La pregunta que se hacen es: ¿Mi certificado de vacunación es erróneo? ¿Voy a tener algún problema si lo presento en un aeropuerto o en un hotel en el que se exija este código?

En la redes sociales también han circulado bulos sobre códigos que quedan invalidados porque una tercera persona ha robado esa información y ahora está suplantando una identidad, de ahí que en algunos QR aparezca ‘código vacío’.

Desde Sacyl especifican que no hay ningún problema con esos códigos: ni están vacío ni los datos han sido robados.

El problema es que estos códigos no son como los que hay ahora en las mesas de los restaurantes para poder leer la carta sin tener que tocar un menú sobado por cientos de personas. “Estos códigos son legibles por el personal de control aéreo, policía, etc, con una app específica. Un particular solo ve una relación cifrada y sellada de caracteres alfanuméricos de información”.

Significa que no basta con utilizar la cámara de cualquier móvil para descifrarlo. Así como en los teléfonos iphone el mensaje habitual es el de ‘código vacío’, en los dispositivos Android sí se ve una secuencia de letras y números sin ningún sentido.

Este certificado de vacunación cobra cada día más importancia. Desde este fin de semana ya se exigía para poder alojarse o acceder al interior de restaurantes de Portugal -en zonas con incidencia especialmente alta-, aunque también se da por bueno un certificado homologado de haberse sometido a un test PCR en las últimas 72 horas.