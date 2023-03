Paco Lobo, campeón de discdog: “Mis perros no son mi herramienta de trabajo, yo soy agricultor. Si un día no quieren saltar, no les obligo”

Compenetración, confianza y un vínculo inmenso entre Paco Lobo y sus perras, Siria y Libia, se pudieron disfrutar durante la exhibición de discdog con la que se ganaron al público de Calvarrasa de Abajo el pasado domingo. El joven llegó desde Granada, donde trabaja como agricultor, para mostrar las dotes que le han llevado a ser en varias ocasiones campeón de España y Europa en el deporte.

¿Cuándo se inició en el discdog?

—Llevo desde 2011 y soy totalmente autodidacta. Antes de hacer este deporte practicaba break dance y lo tuve que dejar por una lesión, pero me di cuenta que en el discdog podía incluir la acrobacia del perro y también la mía. Durante dos años no conocía a nadie que lo practicara.

¿Puede practicarlo cualquier perro?

—Lo ideal es que sea un perro mediano y, generalmente, son perros de pastoreo, que son los que siempre van a querer hacer cosas con nosotros y es mucho más sencillo conseguir grandes cosas. No obstante, también hay mestizos u otros perros que no son de pastoreo con los que también se trabaja muy bien. Depende del vínculo. Además es importante que el perro mantenga un peso óptimo y esté fuerte para que no se haga daño.

¿Y cualquier persona?

—Realmente es un deporte que no requiere ser demasiado hábil para poder hacerlo, si lo haces a modo de juego, cualquier persona puede hacerlo. Incluso a las competiciones va gente que tiene de 70 para arriba. Lo importante es el binomio al que se dé lugar con el perro.

¿Con cuántos perros ha practicado discdog?

—Empecé con Cleo, una perrita que ya no está. Y luego vinieron las otras dos, Siria y Libia. Además, he practicado y competido con el perro de algún alumno.

Desde su punto de vista, ¿es muy importante practicar deporte con los perros?

—Yo diría que más que deporte, un perro lo que necesita es estar con su dueño, independientemente de la actividad que practique. Un perro de 1 o 2 años necesita mucha actividad física porque está en desarrollo y lo necesita, si no en casa puede tener momentos de locura. No necesitamos prepararlo como si fuera a hacer una maratón, solo necesita tiempo de calidad con el dueño. De hecho, yo no me dedico a esto profesionalmente porque no considero a mis perros como herramientas de trabajo, si no les apetece saltar un día, no saltamos.

¿Cuántos días entrena a la semana?

—Entreno menos de lo que debería, con Cleo cuatro o cinco días a la semana porque tenía más tiempo. Ahora a veces pasan dos semanas sin entrenar.

¿Qué consejos daría a alguien que quiere iniciarse en el discdog?

—A mí me costó unos años aprender, a base de ensayo y error. Recomiendo que la gente se inscriba a un seminario, que tome unas clases con gente que lleve un tiempo que indique un poco qué hacer y qué no hacer.