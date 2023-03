Otra provincia de la Región se une a la lista de las que quieren el grado de Medicina

Primero fueron León y Burgos, recientemente ha sido Soria y la última provincia de Castilla y León en reclamar los estudios universitarios de Medicina ha sido Ávila. Nadie quiere dejar pasar este tren, pero parece no hay espacio para todos.

Hace más de 30 años la ciudad de Ávila contaba con los estudios del primer ciclo de Medicina financiados por la Fundación Santa Teresa. Durante la década de los años 80 y hasta el año 1991 en la calle Santo Tomas estaba el Colegio de Medicina, un gran inmueble de la Diputación de Ávila, institución que quiere promover la reapertura del colegio y de los estudios de Medicina. El pleno de la Diputación ya ha aprobado por unanimidad una moción para instar a la Universidad y a la Junta de Castilla y León a la recuperación de esta titulación.

El acuerdo no ha sentado nada bien al decano de la Facultad de Medicina, José Carretero. “No me parece lógico, bajo ningún punto de vista, que sin haber hablando absolutamente nada con el decano de Medicina de Salamanca, la Diputación de Ávila, no plantee, sino que apruebe decir a la Universidad que tiene que abrir el colegio. Primero que se informen, que conozcan cuál es la situación, el plan de estudios y analicen si es conveniente estar abriendo centros adscritos”, señala Carretero y añade: “Hay un error conceptual y un claro error procedimental, no se puede plantear que la Facultad de Medicina abra un centro complementario en otra ciudad sin haber hablado antes con ella para ver cuáles son las necesidades y cómo se puede hacer. Y mucho menos llevarlo a un pleno y aprobarlo”.

José Carretero se manifiesta claramente en contra de la reapertura del colegio universitario porque, recuerda, no era un centro rentable: “Seguro que resulta más eficiente, coherente y rentable pagar las becas para que vengan a estudiar a Salamanca o donde entren, que reabrir el colegio universitario”.

Según la Diputación de Ávila, estos estudios podrían afianzar población, así como profesionales sanitarios, pero el decano de Medicina de la Universidad de Salamanca considera que no es así. En este sentido, Carretero recuerda que en los años 80 “se daba el primer ciclo de estudios, de primero a tercer curso, y luego los alumnos iban a terminar la carrera a Salamanca, así que ni se fijó estudiantes, ni sanitarios en Ávila porque, además, los sanitarios dan docencia a partir de tercero”.