La orquesta que triunfa mirando el reloj: «No siempre son los mismos» Entre la época del covid y la gran competencia aparece Roberto Rodríguez, dueño de la orquesta Sándalo, que no quiso dejar su pasión atrás y continuó hacia adelante con el que es su proyecto de vida

Aurelio Peña Salamanca Martes, 26 de agosto 2025, 12:04 Comenta Compartir

¿Cómo es posible triunfar en un mundo tan competitivo como son las orquestas? No existe una fórmula exacta, sin embargo, con esfuerzo, mucha dedicación, capacidad de adaptación a los nuevos tiempos y una gran pasión hacia la música, es más que probable conseguirlo.

«Es lo que he hecho toda la vida. Llevo treinta años trabajando en la música y es lo que me gusta. Me imagino seguir muchos años más», comenta Roberto Rodríguez Sánchez dueño de la orquesta Sándalo, cuando se le presento la gran dificultad que supuso la covid y que provocó que el resto de sus socios decidieran tomar un camino separado de la orquesta. A pesar de ello, decidió continuar con la orquesta.

Roberto resalta la dificultad que es trabajar en esta profesión. Para él, «es imposible trabajar en esto si no te encanta».

Además comenta la importancia de establecer la misma formación o una base fuerte cada año, él conoce la dificultad de ello, ya que involucra muchos factores imprevisibles, pero indica que «no es bueno cambiar mucho».

Para la gira de este año cuenta en su orquesta con tres cantantes (dos voces femeninas y una masculina), un bajo, un guitarrista, un bateria, una trompeta y un saxofonista. Además de tres personas en el equipo técnico.

Destacar que para su show de este año «The Game Tour», buscan un espectáculo audiovisual, realizan una transmisión desde control con mucho cambio de plano y que se pueda observar desde la parte central del escenario «tipo concierto».

«Todo es cada vez más grande y en muchos pueblos no entran las orquestas tan grandes», avisa Roberto acerca de la tendencia actual hacia los espectáculos más visuales, siempre acorde a los gustos del público.

Él no se aventura a decir si está de acuerdo o no con esta nueva moda, al fin y al cabo es un tema más de la sociedad en la que vivimos y ocurre lo mismo en otros sectores como en el cine o el fútbol y comprende que si al público se le ofrecen shows cada vez más grandes, «obviamente les va a gustar».

Sin embargo, Roberto admite que es tal la magnitud de Salamanca que según la zona en la que tocan, notan ligeras diferencias y no sabría como expresarlas, pero, concluye, en líneas generales, que es un público excelente con el que no tienen problemas. Además, aprecia la fidelidad de algunos pueblos, donde suelen tocar casi todos los años y los esperan con los brazos abiertos.

Roberto declara que realizan un show para todos los públicos con una mezcla de géneros que varía según la hora en la que tocan. «En cuatro horas pasa mucha gente a ver el espectáculo. No siempre son los mismos».

Tras actuar en Fuenteguinaldo el pasado fin de semana, tocarán mañana en Grajera (Segovia).