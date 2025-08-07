La Operación Salida 1º de agosto más trágica para Salamanca en más de 10 años En las diez anteriores campañas, no se produjo ni una sola muerte en la provincia, según la DGT

Carlos Rincón Salamanca Jueves, 7 de agosto 2025, 06:45

Durante, al menos, once años, Salamanca había logrado superar la Operación Salida del 1º de agosto sin ni una sola víctima mortal en las carreteras de la provincia. Un importante logro de reducción de siniestralidad en una de las épocas con más desplazamientos del periodo estival que se ha truncado este verano. La provincia ha vivido la campaña de tráfico de inicio de agosto más trágica desde 2014.

Tres mujeres de 32, 45 y 71 años y un hombre de 54 fallecieron en las carreteras de Salamanca entre las tres de la tarde del jueves 31 de julio y la medianoche del domingo 3 de agosto. Pese a que esta ha sido una de las operaciones más largas del último año, al desarrollarse durante cuatro días, lo que permitiría una salida más espaciada de los vehículos, han sido cuatro vidas más que en cualquiera de los once años anteriores, según datos facilitados por la Dirección General de Tráfico (DGT).

Pero no solo se han incrementado las víctimas mortales sino también el número de heridos. En esos cuatro accidentes mortales, sufrieron lesiones otras cinco personas, entre ellas un bebé de cinco meses. A ellos, se suman otros ocho en otros siniestros registrados en las vías salmantinas. Aunque la mayoría de ellos fueron trasladados en UVI móvil o ambulancias de soporte vital básico al Complejo Hospitalario, la DGT informa de que solo uno de ellos tuvo que ser hospitalizado. Son trece heridos en toda la Operación Salida del 1º de Agosto, una cifra que no se alcanzaba desde 2016, aunque en 2023 se llegó a la cercana cifra de once.

Tres de las cuatro muertes se produjeron en la red nacional de carreteras, concretamente en las autovías que pasan por Salamanca. Dos fueron en la A-66 —ambos cerca de Guijuelo— y otro en la A-62 —a la altura de Sancti-Spíritus—. El cuarto. El cuarto deceso tuvo lugar en una vía provincial, cuya titularidad corresponde a la Diputación, concretamente en la DSA-170, en La Cabeza de Béjar—.

Sin ninguna duda, Salamanca se convirtió en el inicio de agosto en la provincia de España con una mayor siniestralidad. A lo largo de los tres días y medio que duró la campaña y el dispositivo especial, en las carreteras del país fallecieron trece personas en doce accidentes. Un tercio de esos fatales siniestros tuvieron lugar en esta provincia. El resto ocurrieron en Níjar (Almería), Marín (Pontevedra), El Pinar de El Hierro (Santa Cruz de Tenerife), Villaralbo (Zamora), Lebrija (Sevilla), Navia (Asturias) y Guadalajara.

Pese al trágico balance de este inicio de agosto, Salamanca se encuentra entre las quince provincias con menos fallecidos en las carreteras en lo que va de año. Según los datos de la DGT actualizados hasta el 5 de agosto, son siete las personas que han perdido la vida en las vías salmantinas desde el 1 de enero, de las que cuatro fallecieron la pasada semana. Ya son dos más que en el mismo periodo de 2024. El número de decesos solo ha sido menor Melilla, Ceuta, Vizcaya, Teruel, Guadalajara, Valladolid, Soria, La Rioja, Ávila, Orense, Ciudad Real, Álava, Palencia y Albacete. Zamora comparte con Salamanca el triste balance de siete fallecidos. Estas cifras se alejan de las 39 víctimas mortales que contabilizan ya las carreteras de Barcelona desde que comenzó 2025 o las 33 de Madrid.