Octavi Pujades, con ‘El Guardaespaldas’ en Salamanca: “Lo que más disfruto como artista es ser parte de una buena historia”

”Me resultó bastante sencillo interpretar a mi personaje, tiene un carácter parecido al mío”

¿Ya había trabajado antes en musicales?

—Bueno, no era la primera vez. No desafino pero no soy cantante. Por suerte, en ‘El Guardaespaldas’ no tengo que cantar mucho. Ya había trabajado en una adaptación de ‘Perdona bonita pero Lucas me quería a mí’, y en un musical infantil, así que digamos que no, no es mi primera experiencia.

¿Qué ha sido lo más difícil?

—Sincronizar todos los elementos y hacer que todos funcionen a la par, sin duda. Un musical no es solo texto, es un montaje muy complejo. Lo importante no es ensayar mucho, sino ensayar bien y de manera eficaz. Por suerte, con el director, Federico Bellone, ha resultado muy fácil.

¿Qué es lo que más le gusta de esta gira?

—Quizás diría que lo que más me gusta es la historia. La película de ‘El Guardaespaldas’ tiene un gran guionista detrás. En esa época era muy importante la calidad de la historia, unida a la comercialidad, claro. Lo que más disfruto como actor es poder formar parte de una buena historia.

¿Alguna mala experiencia sobre el escenario?

—Bueno, a veces surgen imprevistos, como pasa con todo. De hecho, en el estreno de Gran Canaria me caí por detrás del escenario. Esas situaciones crean muchos nervios y mucha prisa, pero es importante la ayuda y el tirar hacia adelante. Al final, el público no notó nada.

¿Tiene ganas de actuar en Salamanca?

—Tengo muchas ganas, por varias razones. Creo que el auditorio del CAEM es maravilloso y siento que el público lo va a ser también. Pero la razón de más peso es que Salamanca es de las pocas ciudades importantes de España que aún no conozco, aunque ya me han avisado de que me abrigue bien porque estos días hace mucho frío.

