Nuevo lío en el Hospital: desacuerdo entre los TCAE y el centro por el transporte de los carros de comida

Los delegados de CSIF citan el artículo 75 del Estatuto de Personal Sanitario no facultativo de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social y afirman que establece: “Servir las comidas a los enfermos, atendiendo a la colocación y retirada de bandejas, cubiertos y vajilla; entendiéndose que dicha retirada se efectuará por el personal al que corresponde desde la puerta de la habitación de los enfermos”. Por este párrafo defienden que el transporte de los carros de las comidas no es función de los TCAE y piden una solución a la mayor brevedad posible.

En base a todos los argumentos dados, desde el Complejo reafirman que el modelo propuesto es legal, aunque se muestran abiertos a “escuchar con el fin de mejorar”. “No es un modelo definitivo y se puede retocar alguna parte del proceso si realmente se comprueba que es lo mejor, pero lo que se está haciendo ahora mismo no es ilegal”.

Para reforzar sus argumentos el Hospital razona que el modelo de trabajo no es ninguna extravagancia dado que es el mismo que se emplea en todos los hospitales de Castilla y León, pero también en el Gregorio Marañón, 12 de octubre, La Paz, Jiménez Díaz, Miguel Servet de Zaragoza, General de Valencia, Central de Asturias... y una lista de hasta 25 ejemplos.

El Hospital recuerda que las funciones del auxiliar de enfermería ya se describieron en 1973. Concretamente, el Estatuto del Personal Sanitario no Facultativo, en el artículo 75.5 establecía como una de sus funciones, la de “la recepción de los carros de comida y la distribución de la misma”.

Ya que la gerencia lleva el debate a los medios de comunicación sobre los problemas que se generan en el reparto de comida en el hospital nuevo por la falta de personal operario de servicio, desde la Coordinadora de Trabajadores de la Sanidad de Salamanca (C.T.S.) quieren responder y aclarar este tema ante el silencio sindical.

El Estatuto publicado en abril de 1973 indica efectivamente que “ la recepción de los carros de comida y la distribución de la misma “ son funciones de los TCAE y dice textualmente que los TCAE “servirán las comidas a los enfermos ,atendiendo a la colocación y retirada de bandejas, cubiertos y vajilla; entendiéndose que dicha retirada se efectuará por el personal al que corresponda desde la puerta de la habitación de los enfermos” e irán acompañados de los “pinches” hoy denominados Operarios de Servicio (que en su nota de prensa omite intencionadamente la gerencia) que en el estatuto de personal no sanitario (BOE 174 de 22 de Julio de 1971) en su artículo 14.6 “ Las destinadas en planta ayudarán a servir la comida a los enfermos y personal de la Institución con derecho a manutención”.

En resumen, quienes transportan el carro de comida desde la cocina hasta las habitaciones son los Operarios de Servicio que son acompañados por los TCAE que trasladan las bandejas al paciente y le ayudan a comer si es necesario. Mal ejemplo pone la Gerencia de 25 hospitales de los 344 que existen en España y donde todo se hace cumpliendo la normativa laboral excepto en esos 25 donde en muchos, el servicio está privatizado, lo que nos hace pensar que este conflicto generado por la gerencia y la dirección de enfermería va por ese camino, privatizar el servicio de cocina.

Desde la Coordinadora de Trabajadores (C.T.S.) no entieden este conflicto generado que enfrenta a los profesionales y que busca, desentenderse del servicio de cocina ( por eso pusieron la “línea fría”) para adjudicarlo a una empresa. Será también por lo que no se han instalado los carros robotizados como sí ocurre en otros hospitales de la Comunidad y de los cuales la gerencia no copia. La asociación defiende las funciones que marca el estatuto para los TCAE y al mismo tiempo exigen que se contraten Operarios de Servicio que realicen el transporte de los carros y ayuden a distribuir las comidas a los pacientes. La falta de diálogo de la dirección de enfermería con el personal a su cargo, impiden la resolución de un conflicto fácil de solucionar si hay voluntad de ello, pero esa incapacidad de diálogo complica incluso el traslado al nuevo hospital.