21:00 LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA EXCUSARÁ A LOS ALUMNOS QUE NO PUEDAN RETOMAR EL LUNES LA ACTIVIDAD LECTIVA. “Este fin de semana gran parte del país experimenta unas condiciones meteorológicas particularmente adversas. Las personas de la comunidad universitaria afectadas por las restricciones en los transportes deben saber que se tendrán en cuenta sus circunstancias. Los estudiantes que tengan alguna prueba o actividad presencial el lunes y no puedan desplazarse este fin de semana desde sus lugares de residencia familiar debido a las limitaciones en los transportes deben ponerse en contacto con los docentes responsables, para explicar su dificultad y acordar una alternativa que garantice que no pierden ninguna oportunidad”, señala la Universidad en un comunicado enviado a sus alumnos y personal docente.

17:00 DOS ACCIDENTES GRAVES EN LA CARRETERA DE VECINOS. La carretera de Vecinos ha registrado los dos accidentes de tráfico más graves de la jornada. El primero ha sido a las 13.40 horas en el kilómetro 18 de la CL-512, en San Pedro de Rozados. Dos turismos han colisionado de frente y a consecuencia del impacto dos personas han quedado atrapadas y no podían salir de los coches porque se habían bloqueado las puertas. Hasta allí han ido Bomberos de Diputación y sanitarios del Sacyl. Han final han salido por sus propios medios. Se ha movilizado una UVI móvil, una ambulancia de soporte y un equipo médico pero a estas horas aún no se sabe si han sido trasladados o no. El segundo ha ocurrido a las 16.00 horas en el kilómetro 13 de la misma carretera (término de Mozárbez). Un coche ha volcado y dos personas han quedado atrapadas y aunque en un primer momento tampoco podían salir finalmente sí han podido y no ha hecho falta la intervención de bomberos. Por el momento tampoco se sabe si han sido trasladados o no en ambulancia.