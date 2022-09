Ni una luz navideña menos en Salamanca: Carbayo las mantendrá frente a la ‘creatividad’ que reclama Ribera

Ni una luz ornamental menos en Navidad. El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, lo tiene claro: el Ayuntamiento no va a reducir la iluminación navideña, ni en el centro ni en los barrios, porque así se lo demandan los vecinos y los negocios, aseguran fuentes del Gobierno municipal. Ante la petición de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, de que los municipios adopten “soluciones creativas” que reduzcan el consumo durante las próximas fiestas, el regidor ya tiene su respuesta. Mantendrá la tendencia de los últimos años, de llegar a más vías de la capital para estimular consumo y economía.

Cuando a principios de agosto la ministra anunció el “apagón” en los escaparates y las limitaciones en los termostatos de los lugares de trabajo, señaló también en rueda de prensa que en septiembre llegaría un nuevo paquete de medidas que podría afectar a la iluminación ornamental de las calles. Un día después, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el socialista Abel Caballero, iniciaba, como alcalde de Vigo, la instalación del ostentoso alumbrado navideño de su ciudad.

Ante ello, Ribera parece haber dado un paso atrás. “No creo que tenga mucho sentido que tenga que haber alguien que vaya diciendo a todo el mundo qué es lo que tiene que hacer, porque eso, evidentemente, no solamente es que sea un papel muy antipático, sino que se trata de interpelar, de apelar a la voluntad de contribución de todo el mundo”, señaló hace tan solo unos días en Onda Cero. No solo descartó que el Gobierno fuese a poner límites al alcalde de Vigo, sino que esgrimió que la forma de contribuir de Abel Caballero al ahorro energético era con una ornamentación conformada por bombillas led, más eficientes.

Exactamente igual que en Vigo, en Salamanca todas las luminarias que conforman la ornamentación navideña, mucho más discreta que la de la ciudad gallega, son led. Precisamente, por ello, Carbayo ha confirmado a este periódico su clara intención no solo de mantener el alumbrado decorativo de esas fiestas —de la misma forma que ha hecho con el de estas Ferias—, sino de mejorarlo. Si el Ejecutivo de Pedro Sánchez no pone freno al máximo representante de la FEMP y a uno de los más populares regidores socialistas, a los salmantinos no se les va a privar de una iluminación ornamental que dinamiza la actividad económica y que además es motivo de alegría para los ciudadanos, señalan fuentes próximas a la Alcaldía. Carbayo no es el único primer edil que ha tomado esta determinación. En la misma línea, José Luis Martínez-Almeida, el alcalde de Madrid, donde ya se han empezado a instalar las luces, aseguró el pasado jueves que no puede desaparecer la iluminación “por la situación que se está viviendo, porque es un atractivo turístico, comercial y económico”.