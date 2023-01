Ni un Rolex, ni un Casio: división entre los salmantinos por la ‘venganza’ de Shakira

“Una loba como yo no está pa’ tipos como tú”, “A ti te quedé grande y, por eso, estás con una igualita que tú”, “Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques”, “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda” o “Las mujeres ya no lloran. Las mujeres facturan”. Son algunas de las frases que contiene la exitosa canción en la que el productor argentino Gonzalo Julián Conde, conocido artísticamente como Bizarrap, se ha aliado con Shakira y que, en apenas cuatro días, ha alcanzado 123 millones de visitas en YouTube y ha incendiado las redes sociales.

Con esta letra, salen a la luz, una vez más, las disputas que ha habido entre la cantante y su expareja, el futbolista catalán Gerard Piqué, después de que se conociera que le fue infiel con la joven a la que también hace mención en sus versos, Clara Chía. Y es que, las indirectas lanzadas en esta sesión número 53 del compositor sudamericano, aparte de ser más que directas, han generado un gran revuelo entre los usuarios de internet, que se dividen entre los que apoyan a la colombiana y ven con buenos ojos su empoderamiento y los que opinan que la publicación de este tema es un acto inmaduro que puede llegar a afectar a sus hijos.

Por esta razón, LA GACETA ha querido preguntar a algunos jóvenes salmantinos su opinión sobre la polémica y, aunque ha habido variedad de juicios, la mayoría piensan que no se trata de más que “un cotilleo de dos multimillonarios que están haciendo negocio”.

Mientras musicalmente los estudiantes han calificado la canción de “mediocre” o “cutre”, algunos defienden que la artista tiene derecho a expresar sus sentimientos y a desahogarse con su nuevo lanzamiento. “Shakira es una artista que crea su obra en base a lo que siente y a lo que vive. Me parece natural y válido que se exprese en su canción”, declaraba una estudiante. Algunos han defendido tímidamente que la artista es libre de expresarse, pero que las formas no han sido las correctas: “Miley Cyrus también ha sacado una canción sobre su ex, pero es mucho mejor y más elegante que la rabieta de Shakira”.

Otros argumentan que la actitud de la artista ha sido tóxica e inmadura, sobre todo a la hora de incluir en el mismo saco a personas del entorno de Gerard Piqué, como ha pasado con su nueva pareja o con su madre. “No entiendo las críticas a la nueva pareja de Piqué. Es una falta muy gorda de sororidad”, ha explicado otro joven.

Por último, existe un tercer grupo de opiniones que creen que el cotilleo continuo entre las dos celebridades está cegando a la opinión pública, que se está olvidando de lo más importante: la deuda que ambos tienen con Hacienda. “A mí me da igual lo de la canción, lo del Casio o lo del Twingo. Yo solo quiero que paguen lo que deben”, comentaba un joven. Por el momento, la nueva canción de la artista colombiana ha batido los récords de Spotify y se ha colocado como número 1 entre los 50 temas más reproducidos del mundo.