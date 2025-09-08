Las mutuas refuerzan el control de las bajas con detectives privados Ansiedad y dolor de espalda son las principales causas de las incapacidades temporales en Salamanca

Ángel Benito Salamanca Lunes, 8 de septiembre 2025, 06:00

Cada mes los médicos de familia de Sacyl firman más de 2.200 incapacidades temporales en Salamanca, casi el doble de las que se suscribían hace una década en las que la ansiedad y el dolor de espalda se encuentran entre las dolencias que más provocan las bajas laborales.

Con el objetivo de que se cumpla el tratamiento propuesto por los especialistas y evitar que haya acciones de fraude, mutuas colaboradoras con la Seguridad Social han optado por la contratación de detectives privados para investigar y seguir a aquellos sobre los que recaigan las sospechas. Es el caso de Ibermutua, mutua colaboradora con la Seguridad Social, es decir, una entidad sin ánimo de lucro que, bajo la autorización y supervisión de la Seguridad Social, gestiona y administra prestaciones económicas y que sacó a concurso público la adjudicación de una agencia de detectives privados para la provincia de Salamanca.

A finales de 2018, el Ministerio de Trabajo ya presentó un plan antifraude dirigido a las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, con el objetivo de revisar decenas de miles de casos de baja laboral y certificar su justificación médica. Esta práctica está regulada con la finalidad de asegurar la legalidad y eficiencia en la gestión de bajas y prestaciones laborales.

De hecho, más de la mitad del trabajo que realizan las agencias de detectives privados ya están relacionados con temas laborales, ya sea a través de la contratación de mutuas o de las propias empresas privadas.

La labor de estos profesionales de la investigación —actividad completamente regulada y que exige el uso de licencia— no se dirige exclusivamente a los trabajos presenciales, sino también a aquellos que tienen teletrabajo, una modalidad que tuvo un importante auge a lo largo de la pandemia.

En septiembre del año pasado se alcanzó un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y la Seguridad Social para gestionar parte del proceso de baja por causas relacionadas con la traumatología. El papel concreto que ejecutan las mutuas cuando la sanidad pública esté colapsadas es gestión de tratamientos, pruebas diagnósticas y rehabilitación cuando sea necesaria. Hay que recordar que son las de mayor duración.