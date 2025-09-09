'La Montaraza' ya luce nueva nariz: «Cuando la vi mi satisfacción fue máxima» Tras someterse a una particular 'rinoplastia', la escultura vuelve a lucir su rostro al completo. Una labor acometida por el restaurador Miguel García

María Andrea Sandia Salamanca Martes, 9 de septiembre 2025, 07:31 Comenta Compartir

La escultura de 'La Montaraza' ya luce nueva nariz. Tras la delicada 'rinoplastia' en 3D, creada con impresora por el restaurador Miguel García, la estatua de la plaza Gabriel y Galán puede presumir de una nariz si no idéntica, muy parecida a la que en su día le fue realizada por Juan Cristóbal González.

Un resultado con el que García confiesa estar muy satisfecho. «Restaurar la nariz era un gran reto. En mi cabeza yo tenía claro lo que quería hacer, pero siempre tienes esa vocecita en el fondo que te dice que tal vez no eres capaz. Se te pasan muchas cosas por la cabeza. Tenía muchos nervios porque es una pieza fundamental y si no quedaba bien hubiera sido una total metedura de pata. Cuando ya estaba colocada y vi que todo encajaba, me fui relajando, y durante las últimas 48 horas, cuando se apreciaba el resultado final, mi satisfacción fue máxima», relata.

Tal como ya había adelantado, García se valió de las nuevas tecnologías para recrear la nariz de 'La Montaraza', aunque en el proceso hubo que modificar su ruta de acción. «Lo primero que hice fue realizar una serie de modelos en 3D de la nariz hasta conseguir una que me pareció que encajaba. Luego tuve que ir ajustándola, porque en escala 1:1 no cuadraba con el rostro», señala el restaurador.

Una vez realizado este procedimiento surgió un nuevo inconveniente. «En principio mi idea era imprimir la nariz en 3D y adherirla a la escultura con un 'pegamento' a base de una masilla. Sin embargo, dándole vueltas a que debía ser un material estable y perdurable en el tiempo se me ocurrió que lo más apropiado era utilizar la nariz que había impreso para hacer un molde. De esta manera podía rellenar el molde con el mismo material con el que estaba trabajando y me aseguraba que la obra fuera toda del mismo material. Es decir, íntegramente en mármol», señala.

Otro reto al que se enfrentó García durante su intervención fue una mancha amarillenta en el rostro de 'La Montaraza'.

«La escultura tenía una mancha en el rostro que al restaurarle la nariz resaltaba incluso más que antes. Mi idea original era eliminarla con químicos. Sin embargo, como la mancha ya había penetrado en los poros del mármol no era posible desaparecerla sin lijar. Para evitar hacer esto, ya que hubiera afectado a la obra, decidí aplicar una técnica de reintegración cromática en la que apliqué pequeñas capas en la superficie de un tono hueso para ocultar la mancha», destaca.

El antes, la recreación y el resultado

El niño con el avión, el siguiente en la lista

Tras la restauración de 'La Montaraza', Miguel García continúa trabajando en algunos proyectos en la ciudad. La semana pasada se dedicó a restituirle el color a la inscripción en piedra de Villamayor de la escultura del Lazarillo de Tormes, ubicada en el las cercanías del Puente Romano que, debido a la antigüedad y al estar situada en una zona en contacto con la naturaleza, se había desgastado.

Y esta semana le llegará el turno a la escultura del niño jugando con el avión situada en la avenida Carmelitas. En esta caso, la intervención se centrará en el pequeño avión, que ha perdido su punta. «Se trata de una obra que probablemente no ha sido intervenida desde que se ha creado. Para mí eso lo hace incluso más emocionante, pero también será un reto. Por un lado porque será un trabajo en altura, algo que le suma dificultad y, por el otro, porque no tenemos mucha información de como era el avión antes de deteriorarse. Hay algunas fotografías de la escultura de hace años, pero tienen poca calidad», explica Miguel García.