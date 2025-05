El MIR en Salamanca no deja ninguna plaza vacante y Primaria se centra en fidelizar a los que terminan en julio Agotados todos los puestos de formación especializada de Atención Primaria y del Complejo Asistencial

Ya no hay ningún puesto disponible para realizar el MIR en la provincia de Salamanca. El área de salud de Salamanca volvió a ser la primera en agotar todas sus plazas MIR de Medicina Familiar y Comunitaria, mientras que el Hospital de Salamanca también agotó las últimas vacantes en especialidades que aún no cuentan con tanto tirón, como Medicina Preventiva y Medicina del Trabajo. Primaria colgó el 'lleno' a principios de semana -el lunes al mediodía- y ya puede empezar a planificar el verano con una certeza -tendrá 18 nuevos residentes de Medicina y 7 de Enfermería- y otra esperanza, que buena parte de los MIR que este año terminan su formación también piensan quedarse en la sanidad salmantina.

Para la Atención Primaria de Salamanca ya se ha convertido en costumbre, no solo cubrir todas sus plazas MIR -que no se consigue en todas las provincias de Castilla y León-, sino ser la primera provincia en conseguirlo.

El jefe de estudios de Atención Primaria en Salamanca, Chema de Dios, y el profesional que asumirá este cargo a partir del 2 de junio -Álvaro Morán- consideran que en esta tendencia positiva «tienen que ver muchos factores como la Unidad Docente con la que aquí se cuenta, la Facultad de Medicina, el atractivo de la ciudad…».

La oferta MIR de los centros de salud de Salamanca cubre -obviamente- los 11 centros de salud de la capital, pero también los de Santa Marta, Periurbana Norte, Periurbana Sur, Guijuelo, Ciudad Rodrigo, Peñaranda y Béjar. «El viernes 6 de junio los residentes firmarán sus nuevos contratos y elegirán centro de salud. Después, del 9 al 19 de junio realizarán los cursos de Urgencias en el Colegio de Médicos y el 20 de junio se incorporarán a sus nuevos puestos», avanzan desde Primaria.

A diferencia de lo que sucede otros años, los nuevos residentes van a coincidir durante varias semanas con los R4 que terminan su formación. Se trata de la última 'generación covid' que vio alterado su calendario: la promoción 2020-2024 comenzó y finalizó en septiembre, mientras que los de 2021-2025 lo hicieron en julio, por lo que todavía faltan semanas para saber qué va a ser de su futuro. «Terminan el 19 de julio y creemos que buena parte de ellos van a continuar en Primaria, algunos en el Hospital y otros en el ámbito rural. Ya sabemos de dos o tres que regresarán a sus comunidades», explican De Dios y Morán, que ofertan: «Si quiere venir alguien más, procedente de otros sitios, habrá puestos disponibles. El pasado año vino gente de Valladolid con contratos de fidelización».

La Consejería de Sanidad todavía no ha presentado el programa de fidelización 2025. Fuentes de Sacyl apuntan a este diario que, como de costumbre, no habrá límites en Atención Primaria y todo el que quiera continuar dispondrá de un contrato de tres con numerosos alicientes en material de formación, investigación, etc. En cambio, ya avanzan que «este año habrá poca oferta de fidelización en el Hospital de Salamanca porque hay que reforzar los hospitales donde mas necesidades existen» y el Complejo Asistencial de Salamanca tiene numerosos servicios con médicos por encima de plantilla. Fuentes sindicales confirman que, salvó algún servicio puntual, todos los departamentos del Complejo Asistencial tiene sus plazas médicas ocupadas y, en muchos casos, con efectivos por encima de plantilla.

