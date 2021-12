Miguel Ángel Rodríguez: “Los afectados por una emergencia necesitan información tanto como el comer y el beber”

Tras veinte años de trabajo como periodista y trabajador humanitario en conflictos armados y desastres naturales, como la guerra de Irak o Darfur, el tsunami del sur de Asia, terremotos en Marruecos y Nepal o la actual crisis de refugiados a la que ahora se le suma la pandemia, el experto Miguel Ángel Rodríguez García actualmente está al frente del área de Aliados y Analítica de Canales Digitales de Cruz Roja. Antes lo hizo como responsable de comunicación externa del Departamento de Comunicación e Imagen de la organización.

Miguel Ángel Rodríguez protagonizará la conferencia del Foro GACETA de la solidaridad que tendrá lugar el martes 14 de diciembre, a las 20:00 horas, en el auditorio del centro municipal Julián Sánchez “El Charro” cuya entrada es libre. Será necesaria, eso sí, invitación, que puede recogerse en las oficinas de LA GACETA en la avenida de Los Cipreses, 81, y la calle Peña Primera, 18, en horario de 10:00 a 13:00 y de 17:30 a 19:30 horas, y los sábados de 10:00 a 13:00 horas.

Lo primero que se puede leer en su currículum es que la información salva vidas. ¿Cree que los españoles somos conscientes de la situación que actualmente viven ciudadanos de países como Irak o Venezuela azotados además por la pandemia?

Desde que golpea la pandemia en marzo de 2020 nos hemos volcado mucho más en mirar hacia el interior del país y menos fuera de nuestras fronteras. También hay que darse cuenta de la magnitud del fenómeno. Nos ha impactado a todos los niveles y por eso no es que ahora estemos menos sensibilizados sino que estamos más atentos a lo que pasa en nuestro entorno más cercano. No obstante eso es compatible con que España es de los países más solidarios del mundo. Eso sí, el matiz es que la sociedad española es muy solidaria cuando aparece una emergencia repentinamente, como un terremoto. Respondemos muy bien en la primera fase pero luego sí que nos cuesta salvar esa brecha cuando las necesidades aumentan a medio-largo plazo. Respondemos muy emocionalmente al principio pero nos cuesta mucho más hacer el seguimiento. Y eso es responsabilidad no solo de los medios de comunicación sino también de las ONG, pues deberían invertir más en esa comunicación.

Como delegado de información en emergencias, ¿cómo se actúa ante una catástrofe?

Nosotros consideramos que la información salva vidas y es una forma directa de intervención. Las personas afectadas por una emergencia necesitan información tanto como el comer y el beber. Necesitan saber de sus familiares, de dónde recabar ayuda, dónde pueden alojarse... Y también para nosotros la información es fundamental para captar fondos, para movilizar a la sociedad, para ganar voluntariado... Cuando se produce una emergencia activamos lo que es esa comunicación específica, que sigue las premisas básicas. Una de ellas es la comunicación desde terreno, porque no basta con las posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías aunque sean maravillosas. Luego otra es que hay que confiar mucho en los compañeros de comunicación de la Cruz Roja local porque son los que tienen capilaridad en todo el país. La ventaja que tiene Cruz Roja o Media Luna Roja es que está presente en 192 países, por lo cual es fácil comunicarte con los responsables de ese territorio afectado que es quien realmente sabe los problemas y las necesidades. Y por último seguimos unos códigos de conducta en los que la máxima es la dignidad de las víctimas. Es decir, que no sea un sujeto paciente que ponga la mano sino que lo entendamos como un actor protagonista a la hora de la recuperación. Hay que facilitar la comunicación con los damnificados, que sean ellos los que cuenten lo que necesitan, pero sin que se expongan vidas. Eso sí nuestra comunicación es intencional, hacemos hincapié en el impacto de una emergencia y en cómo se puede solucionar.

Supongo que ahora parte de esa labor está en, además, divulgar los beneficios de vacunarse a aquellos que se niegan a hacerlo...

Sí, de hecho Cruz Roja está haciendo una campaña activa por la vacunación y lo que tenemos claro es que nadie está a salvo hasta que todos estemos a salvo. El impacto de la pandemia ha puesto encima de la mesa la dificultad de trabajar con las personas afectadas si no hay una equidad en las vacunas. Eso es básico. Tienen que primar siempre consideraciones humanitarias por encima de aquellas de índole mercantil.

¿Qué le parece que en países occidentales estemos ya con terceras vacunas y en otros puntos solo haya llegado una?

El otro día lo comentaba el presidente de la Cruz Roja Internacional, Francesco Rocca. Él decía que la pandemia ha perjudicado gravemente lo que es el tejido social y lo ha hecho de una manera muy perceptible, algo que será así durante varios años. Quienes ya eran vulnerables, ahora se encuentran al borde del abismo; y muchas de las personas que antes podrían sobrevivir a esta crisis ahora se han vuelto vulnerables y por primera vez en su vida necesitan asistencia humanitaria. Esto no se soluciona si no hay equidad en las vacunas.

De toda su experiencia en diferentes conflictos armados y desastres, ¿qué balance hace de la situación actual con la irrupción de la covid?

Digamos que nosotros ya teníamos una serie de infiernos abiertos y lo que ha hecho la pandemia es agravar esa situación. La covid requiere una adaptación y para salir de esta hay dos claves: la innovación y las alianzas. Desde que estalló la pandemia Cruz Roja puso en marcha en España la mayor operación de su historia a nivel de movilización de recursos. Me refiero al ‘Plan Cruz Roja Responde’, con el que se han atendido 5.300.000 personas a través de distintas acciones: sanitarias, de acceso al empleo... Porque hay que recordar que el impacto de la pandemia no es solo un impacto sanitario, sino socioeconómico.

¿Cómo podemos ayudar?

Una de las mejores ayudas siempre es la concienciación, tener información de lo que está pasando. En tu entorno más próximo hay muchas formas de actuar, desde la donación económica hasta el voluntariado. Y ahí hemos vuelto a ver la solidaridad de la sociedad española. Cuando Cruz Roja Española lanza el ‘Plan Responde’ se apuntaron miles y miles de voluntarios. El perfil del voluntariado se ha rejuvenecido y se ha disparado. Dentro de la gravedad de la situación y que sus consecuencias de la pandemia se notarán todavía a medio-largo plazo, hay que destacar esa solidaridad de gente que ha acudido a Cruz Roja para ayudar. En nuestra sociedad tenemos un ADN de solidaridad que se activa automáticamente cuando hay una situación de emergencia. La clave es que esa activación durara más tiempo.