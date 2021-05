Miguel Ángel Luengo (alcalde La Alberca): “Estamos centrados en la accesibilidad y el embellecimiento de las entradas al pueblo”

La Alberca es, y sigue siendo, un trasiego constante de turistas, y escenario actual de una miniserie musical para Netflix, por lo que sus calles rebosan vida incluso en plena pandemia. No es de extrañar, por todo ello, que la Junta apueste fuerte por este municipio serrano que hace las delicias de todo el que acude, y de sus propios habitantes. Los planes de infraestructura cobran relevancia últimamente, y la localidad centra sus esfuerzos en la accesibilidad para todo el mundo y en avanzados planes energéticos.

¿Cuáles son los principales proyectos en marcha en los que la Junta ha decidido involucrarse?

Sobre todo tenemos importantes proyectos a través del Programa de Infraestructuras Turísticas, que son inversiones destinadas a mejoras de edificios, en el entorno y en el pueblo. A través de esas ayudas hicimos la pavimentación y el embellecimiento de una de las entradas de la carretera de Batuecas, también nos hemos volcado con el teatro, supuso una inversión de alrededor de 80.000 euros, de los cuales la Junta puso unos 46.000 euros, siendo el resto de fondos municipales, ya que son obras cofinanciadas: abarcó el teatro, la cubierta, la calefacción, mejoras, baños...y sobre todo encaminamos muchas de las obras a accesibilidad y eficiencia energética. Esta prioridad se ve claramente en la reforma del Hogar de Mayores, en el que hemos puesto ascensor, hemos renovado todo el sistema energético...

El teatro es, por lo tanto, piedra angular de estos proyectos.

También la Junta de Castilla y León, a través de una subvención de Patrimonio y Cultura, con una inversión de unos 20.000 euros, obra hecha, en la que también justificamos la obra del teatro. Esa es una importante inversión en cuanto a infraestructuras turísticas.

Más allá del turismo, hay otros planes de gran importancia...

Otra de las obras que hemos hecho ha sido la del azud, para el abastecimiento de agua potable, lo que supone una inversión de más de 100.000 euros; es especialmente importante, y más teniendo en cuenta que va ligada a un problema que es muy recurrente todos los veranos en la zona de la Sierra de Francia, que es el abastecimiento, ya que en verano multiplicamos prácticamente por diez la necesidad de agua en el verano, y no es un problema de que no llueva, porque por suerte la cantidad de lluvia es importante, pero sí que necesitamos un lugar para almacenamiento, es una de las infraestructuras necesarias. Nos hemos encargado de limpiar y aislar los depósitos, la red de abastecimiento, las potabilizadoras...

¿Y más allá de infraestructuras, en qué se enfoca la Junta de Castilla y León?

A parte de todo esto, la Junta de Castilla y León tiene otros programas para contratación de personal, el programa ELTUR, por ejemplo, del cual todos los años nos hemos beneficiado.

¿Cómo funciona esta iniciativa laboral y cómo la gestiona el Ayuntamiento?

Este programa de contratación va encaminado sobre todo a que esas personas intervengan en Patrimonio, es decir, hay que presentar previo proyecto. Es decir, un año es fuentes, otro entorno, otro jardines, otro fachadas, limpiezas... o sea, que van encaminadas sobre todo a mejorar estéticamente o estructuralmente algún bien patrimonial. Aunque hay un proceso de selección reglado, intentamos recurrir a aquellos perfiles de personas vulnerables.

¿La Alberca está pendiente ahora mismo de alguna otra subvención de relevancia?

Este año estamos esperando precisamente a la subvención de Infraestructuras Turísticas, nosotros sobre todo vamos a seguir con la recuperación de Bienes Patrimoniales. De hecho, una de las próximas iniciativas será el embellecimiento de alguna de las entradas del pueblo. También a través de la Junta y de Patrimonio y Cultura, pero también de las ZIS, las Zonas de Influencia Socioeconómica del Parque Natural, recibimos bianualmente unos 20.000 euros, los cuales hemos empleado en varias fases en el arreglo, acondicionamiento y mejora de la piscina municipal.

¿Qué obras se acometerán en la piscina municipal?

Este año tenemos una inversión por ejemplo de 100.000 euros, de los cuales 21.000 provienen de ese programa de Zonas de Influencia Socioeconómica. Se dedicará al arreglo de baños, accesibilidad, acondicionamiento de los mismos para gente con movilidad reducida, también haremos un bar, que era una de las deficiencias que teníamos, el no contar en las piscinas con un establecimiento, taquillas nuevas... Como digo, estas ayudas salen cada dos años y las hemos destinado a las piscinas municipales.

Uno de los focos en materia de obras está puesto en el acondicionamiento de la Ermita de San Blas...

Hemos sido merecedores del 1,5% Cultural, del Ministerio de Fomento. La Ermita de San Blas es de titularidad pública, a principios del siglo XX se trasladó el cementerio, que estuvo antiguamente situado allí. Es un lugar emblemático para La Alberca porque se celebra en este emplazamiento el Día del Pendón, en el que cobran protagonismo los quintos y las quintas, los jóvenes del pueblo. Suben la bandera, hay un relato histórico situado en el siglo XV, muy importante, es un hito para La Alberca; las mujeres también cobran relevancia. Es la segunda fiesta después de la Virgen de la Asunción. Queríamos que se externalizara ese valor cultural de la ermita, que data del siglo XVII.

Aparte, ¿qué más planes hay a nivel municipal, que son básicos para la villa?

Aparte de todo esto, tenemos los proyectos típicos de todo Ayuntamiento, como una partida para el arreglo de caminos. También hemos presentado tres proyectos, o más bien manifestado nuestra intención para el Plan de Resiliencia del Ministerio, de recuperación, los 140.000 millones, que van todos dirigidos a conectividad de fibra para todo el pueblo, y también para energías limpias, generadas a través de residuos. Solo que dependen no del Ayuntamiento, sino del ministerio.

¿Qué perspectivas en cuanto a turismo hay de ahora en adelante?

No olvido que a día de hoy en La Alberca el puntal es el turismo. La recuperación de la ermita va enfocada a eso como punto de atracción, y ahora mismo estamos inmersos en el rodaje de una serie de Netflix. No descuidamos el turismo nunca. Intentamos que el pueblo esté siempre de revista, la limpieza, facilitar las obras en el Conjunto Histórico, que no haya ninguna casa abandonada... Creo que vamos por buen camino porque se está de alguna manera incentivando la compra de viviendas en el interior... Todo esto hace que el turismo se dé cuenta de que es un pueblo de calidad y con futuro, y ayuda mucho que se reconozca desde otras instituciones todo aquello relacionado con el municipio, como el nombramiento de la Loa como BIC por parte de la Junta de Castilla y León, algo que viene a premiar a todo el pueblo, ya que raro es quien no haya intervenido alguna vez en esta fiesta.