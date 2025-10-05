Mercadona refuerza su estrategia contra el desperdicio alimentario y logra reducir un 17% en 2024

En las secciones de frescos, la compañía aplica también una estrategia de reducción de precios en aquellos productos próximos a caducar.

Reducir el desperdicio alimentario se ha convertido en un reto para la sociedad. En este contexto, Mercadona cuenta desde hace años con una estrategia propia que combina la prevención, la gestión eficiente de recursos y la concienciación ciudadana. En 2024, la compañía consiguió reducir un 17% el desperdicio frente al ejercicio anterior, un dato que refleja la efectividad de las medidas aplicadas y su contribución a un modelo más sostenible. Además, este año ha reforzado su labor de concienciación bajo el mensaje: «Sostenibilidad, mejor con hechos».

Uno de los pilares fundamentales de la estrategia de Mercadona es el ajuste diario de los pedidos en tiendas y almacenes, con el objetivo de evitar excedentes. Para ello, la empresa ha desarrollado una herramienta informática propia, conocida como Pr-PSV (Previsión-Pedido-Servido-Vendido). Gracias a ella, los responsables de cada sección pueden basar sus pedidos en datos históricos de ventas y previsiones, lo que permite optimizar el stock y reducir el riesgo de que los productos acaben desechados.

Este esfuerzo de precisión se complementa con pedidos diarios a proveedores y un servicio continuo a las tiendas, lo que asegura que la mercancía llegue en la cantidad justa. Además, Mercadona mantiene una política muy clara: no realizar ofertas ni promociones que puedan inducir al consumidor a comprar más de lo que necesita. Esta decisión, enmarcada dentro de su política SPB (Siempre Precios Bajos), busca concienciar a los clientes sobre la importancia de un consumo responsable.

En las secciones de frescos, la compañía aplica también una estrategia de reducción de precios en aquellos productos próximos a caducar para incentivar su venta.

Para prevenir el desperdicio, además es necesario un cuidado riguroso en la manipulación y conservación de los alimentos. En este sentido, Mercadona refuerza la formación de su personal para garantizar prácticas correctas, como la reposición ordenada en estanterías, el trato cuidadoso de los productos para evitar daños, y la protección de la cadena de frío en los artículos que lo requieren.

Estas medidas contribuyen a mantener la calidad de los alimentos durante más tiempo y a reducir el riesgo de pérdida por deterioro.

Asimismo, Mercadona dona cada día productos aptos para el consumo a más de 800 entidades sociales en España y Portugal.

Economía circular

Mercadona impulsa también iniciativas de economía circular a través de la valorización de subproductos. Muchos de ellos se destinan a la alimentación animal o a la fabricación de piensos, con el objetivo de evitar que se conviertan en residuos.

Cuando ya no es posible darles un uso en la cadena alimentaria, los residuos se gestionan a través de gestores autorizados que los transforman en compost para su uso en suelos agrícolas o, en última instancia, en biocombustibles para la producción de energía. Este proceso, al que la compañía se refiere como «tirar bien», refleja el esfuerzo por minimizar el impacto medioambiental de sus operaciones.

La prevención del desperdicio también se trabaja desde dentro. Mercadona ofrece formación específica a los trabajadores de tiendas y almacenes, con el fin de reforzar buenas prácticas como el control de temperaturas, la rotación de productos o el seguimiento de las fechas de caducidad.

Al mismo tiempo, desarrolla campañas informativas dirigidas a clientes y a la sociedad en general. Desde 2012, participa en la iniciativa «La alimentación no tiene desperdicio», impulsada por AECOC, y cada año se suma a la Semana contra el desperdicio alimentario. La cadena ha participado en la octava edición de esta campaña, celebrada del 22 al 29 de septiembre, bajo el lema «Sostenibilidad, mejor con hechos».

La compañía complementa estas acciones con propuestas prácticas para el consumidor para dar una segunda vida a los alimentos y reducir el desperdicio, como una guía de cocina de aprovechamiento de sobras, los mejores trucos para reutilizar queso o cuatro recetas fáciles de sobras de pollo.