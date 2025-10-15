Mercadona ya prepara su campaña de Navidad con ofertas de trabajo con sueldos de hasta 2.280 euros La cadena de supermercados está ampliando las ofertas laborales de cara a una de las etapas de más trabajo del año

Mercadona ya está pensando en Navidad. No es para menos, la cadena de supermercados es consciente que como en años anteriores se produce un pico de trabajo muy elevado y necesita más personal.

Mercadona ofrece diferentes tipos de contratos, tanto fijos como fijos discontinuos y trabajos temporales para el puesto de almacén, además de otras ofertas de trabajo en sus diferentes bloques logísticos repartidos por toda España.

Las ofertas son en Valencia, con tres opciones de contrato, de 15 horas semanales, 22.5 horas o 40 horas semanales, con un salario de hasta 2.280 euros, o en Zaragoza, donde también buscan este perfil con un contrato fijo, o en Vitoria, donde buscan «personal de almacén para preparar los pedidos de abastecimiento de nuestras tiendas», afirma la compañía, e incluso en Sevilla. Se espera que en provincias como Salamanca haya demanda de trabajadores en las próximas fechas en este sentido.

De momento, en el portal de empleo de Mercadona de Salamanca solo hay una oferta de trabajo activa. El perfil que buscan es el de técnico/a de mantenimiento para supermercado con contrato fijo. «Buscamos personal que se ocupe de mantener nuestras instalaciones y maquinaria en perfecto estado. Si tienes conocimientos y habilidades para reparaciones básicas y mantenimiento de instalaciones, te queremos en nuestro equipo», explica Mercadona.

Mercadona ofrece formación remunerada, proyección laboral dentro de la empresa y el horario conocido el día 20 del mes anterior. El puesto de trabajo es de 40 horas semanales, jornadas semanales de cinco días, turno fijo de mañana y retribución mensual bruta con progresión salarial de 1.685 a 2.280 euros.