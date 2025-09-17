No pierdas el tiempo: esta es la única forma de conseguir trabajo en Mercadona Saber cómo es el proceso de selección de la cadena de supermercados es clave

La Gaceta Miércoles, 17 de septiembre 2025, 13:05 Comenta Compartir

Hablar de empleo y de Mercadona es hacerlo de una tendencia al alza. La cadena de supermercados cada vez es una opción de trabajo atractiva para más gente, pero los procesos para mandar el curriculum vitae no son los canales habituales.

Mercadona en su página web indica de forma clara que el método para poder mandar un C.V. para trabajar en sus supermercados, oficinas y bloques logísticos. La única forma de trabajar en sus tiendas pasa por crear un perfil de candidato en su Portal de Empleo. En ningún caso atiende candidaturas por teléfono, correo, redes sociales o a través de su formulario de contacto.

Hace escasos dos meses, Mercadona dio un giro radical a su manera de gestionar candidaturas de empleados con un nuevo portal de empleo más intuitivo y ágil, que permite a los interesados crear un perfil personal, recibir propuestas de la empresa acordes a sus preferencias y hacer seguimiento de los procesos de selección.

Con su currículum, conectando con LinkedIn o rellenando sus datos manualmente, pueden inscribirse e indicar sus preferencias por jornada, tipo de contrato, ubicación o área de interés (Tienda, Bloque Logístico, Mercadona Online, Mercadona IT u Oficinas). Esto permite a la empresa tener en el radar todos los perfiles, identificar oportunidades y contactar proactivamente con los candidatos que encajen con alguna vacante, se hayan inscrito o no previamente en alguna oferta activa.

Además, el portal también permite al usuario consultar en todo momento el estado de sus candidaturas y conocer, a través de vídeos explicativos, cómo es el día a día de los diferentes puestos, ayudando así a que los futuros candidatos conozcan mejor cómo es trabajar en la empresa.

¿Cuánto se cobra en Salamanca?

Días atrás, Mercadona en Salamanca busca trabajadores y en las ofertas de empleo aparecían tres perfiles. Está la opción de 40 horas a la semana con cinco días de trabajo semanales. Los turnos son rotativos de mañana y tarde con una retribución mensual bruta de 1.685 euros.

Otra opción es de 20 horas de semana con jornadas semanales de 5 ó 3 días, según necesidad. Los turnos son fijos y/o rotativos con una retribución mensual bruta de 843 euros. Por último, la tercera opción es de 15 horas por semana trabajando dos días semanales con una retribución mensual bruta de 632 euros.

Temas

Supermercados

Salamanca

Mercadona

Trabajo