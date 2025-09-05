Mercadona busca personal para trabajar en Salamanca con sueldos de hasta 1.685 euros al mes La entidad advierte de que no hay preocuparse por la experiencia, ya que la formación corre de su cuenta

La Gaceta Viernes, 5 de septiembre 2025, 17:11

Mercadona busca personal en Salamanca. La cadena de supermercados anuncia que está en proceso de búsqueda de diferentes perfiles de personal para trabajar en sus supermercados salmantino. «Si te gusta interactuar con los clientes y moverte en un entorno dinámico, esta es la tuya», explica Mercadona.

En la oferta de empleo de Mercadona en Salamanca aparecen tres perfiles. Está la opción de 40 horas a la semana con cinco días de trabajo semanales. Los turnos son rotativos de mañana y tarde con una retribución mensual bruta de 1.685 euros.

Otra opción es de 20 horas de semana con jornadas semanales de 5 ó 3 días, según necesidad. Los turnos son fijos y/o rotativos con una retribución mensual bruta de 843 euros. Por último, la tercera opción es de 15 horas por semana trabajando dos días semanales con una retribución mensual bruta de 632 euros.

Mercadona explica cómo será tu día a día. «Confiamos en tu talento y en tu predisposición y, como el personal de tienda trabaja en más de una sección, tus tareas irán en función de la necesidad del día a día, pudiendo pasar por descarga, reposición, pescadería, cajas, horno, listo para comer, fruta y verdura, carne y charcutería o limpieza», especifican, mientras que advierten a los candidatos que no hay preocuparse por la experiencia, ya que la formación corre a cuenta de la empresa.

