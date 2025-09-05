Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un establecimiento de Mercadona en Salamanca. ARCHIVO

Mercadona busca personal para trabajar en Salamanca con sueldos de hasta 1.685 euros al mes

La entidad advierte de que no hay preocuparse por la experiencia, ya que la formación corre de su cuenta

La Gaceta

Viernes, 5 de septiembre 2025, 17:11

Mercadona busca personal en Salamanca. La cadena de supermercados anuncia que está en proceso de búsqueda de diferentes perfiles de personal para trabajar en sus supermercados salmantino. «Si te gusta interactuar con los clientes y moverte en un entorno dinámico, esta es la tuya», explica Mercadona.

En la oferta de empleo de Mercadona en Salamanca aparecen tres perfiles. Está la opción de 40 horas a la semana con cinco días de trabajo semanales. Los turnos son rotativos de mañana y tarde con una retribución mensual bruta de 1.685 euros.

Otra opción es de 20 horas de semana con jornadas semanales de 5 ó 3 días, según necesidad. Los turnos son fijos y/o rotativos con una retribución mensual bruta de 843 euros. Por último, la tercera opción es de 15 horas por semana trabajando dos días semanales con una retribución mensual bruta de 632 euros.

Mercadona explica cómo será tu día a día. «Confiamos en tu talento y en tu predisposición y, como el personal de tienda trabaja en más de una sección, tus tareas irán en función de la necesidad del día a día, pudiendo pasar por descarga, reposición, pescadería, cajas, horno, listo para comer, fruta y verdura, carne y charcutería o limpieza», especifican, mientras que advierten a los candidatos que no hay preocuparse por la experiencia, ya que la formación corre a cuenta de la empresa.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conductor de ambulancia que volcó en Carmelitas tras chocar con otro que iba bebido también tuvo culpa
  2. 2 Herido en una pelea tras ser golpeado con un palo en la cabeza en Ciudad Rodrigo
  3. 3 Oleada de consultas por un repunte de casos de gastroenteritis vírica
  4. 4 Jorge Rey pone en aviso a toda España con lo que llega en los próximos días: «Se empiezan a asomar y son bastante fuertes»
  5. 5 Susto en Torres Villarroel: un coche queda atrapado tras caerle encima un árbol
  6. 6 La plaza de Santa Eulalia se llena de verde con 16 palmeras y 1.105 plantas
  7. 7 Detenido el autor de los robos acometidos en varios vehículos del parking de la Avenida de Portugal
  8. 8 El CIS lo confirma: este es el plato más representativo de Castilla y León
  9. 9 Operación contra el narcotráfico en Los Alcaldes: un domicilio registrado, dos detenidos e incautadas distintas drogas y una pistola táser
  10. 10 Encontronazo político en Santa Marta por una carpa en la urbanización Valdelagua

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Mercadona busca personal para trabajar en Salamanca con sueldos de hasta 1.685 euros al mes

Mercadona busca personal para trabajar en Salamanca con sueldos de hasta 1.685 euros al mes