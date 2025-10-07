Mercadona confirma el cierre de todas sus tiendas para estos dos días La cadena de supermercados optará por esta medida en Salamanca y el resto de España

Martes, 7 de octubre 2025, 12:15

Si hay una duda que planea siempre que se acerca algún festivo es qué tiendas abrirán y cuáles no y dentro de ese listado conocer si el Mercadona más cercano a casa está abierto se convierte en información primordial. Mercadona en Salamanca estar cerrado tanto el 12 de octubre domingo como el lunes 13 de octubre, que también será festivo al coincidir con el domingo la fiesta nacional.

Muchos supermercados y centros comerciales van a alterar sus horarios de apertura durante estos días y en el caso de la gran cadena de supermercados valenciana ha optado por no abrir estos dos días.

Hay que recordar que recientemente, el Consejo de Comercio de Castilla y León ha ratificado la propuesta de calendario de aperturas comerciales en domingos y días festivos de 2026 que comenzarán el domingo 4 de enero y continuarán el siguiente domingo, día 11, para atender a la campaña de Reyes Magos y al inicio de las rebajas.

Los festivos de apertura comercial autorizada seguirán el 2 de abril, Jueves Santo, y continuarán los domingos 28 de junio y 5 de julio, ante el inicio del periodo de rebajas estival. También se ha autorizado la apertura comercial el sábado 15 de agosto y el martes 8 de diciembre y los tres domingos restantes de ese mes (días 13, 20 y 27) por la campaña de Navidad.

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ha recordado que la aprobación el pasado jueves del Decreto que modifica la Ley de Comercio de Castilla y León obliga a tener aprobado el calendario de domingos y festivos de apertura del próximo año antes del 31 de octubre y ha defendido que la anticipación de las fechas permitirá a las empresas «planificar con suficiente antelación sus necesidades y previsiones, fundamentalmente en el ámbito laboral».

