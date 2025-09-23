«Las mejores vistas desde el Palco Real» Aunque la visita fuera en el Campus, alejada del centro, no quitó que mucha gente no se quisiera perder la llegada de la Reina Letizia a Salamanca y buscasen los mejores sitios para poderla ver bien

Este martes amaneció con un sol radiante sobre Salamanca, iluminando el campus Miguel de Unamuno que, desde primera hora, mostraba un ambiente inusual. Ya a primera hora se podrían observar agentes de la Policía Nacional revisando minuciosamente las alcantarillas siguiendo el protocolo de seguridad, se trataba del operativo del subsuelo. A la vez, los jardineros daban los últimos retoques en el colegio El Campo Charro, cortando setos y dejando la zona impecable.

Desde las ventanas del edificio departamental, varias profesoras curioseaban y comentaban con ironía: «Tenemos Palco Real». La expectación iba en aumento según avanzaba la mañana. Así una estudiante de Farmacia gallega, aguardaba con ilusión desde primera hora. Confesaba que esa misma mañana se había enterado de la visita de la reina y no quería perder la oportunidad de verla. No solo ella, varios alumnos aprovecharon como excusa la visita de la Reina, para «pirarse» de sus clases y acercarse al CIC y al edificio Dioscórides.

Los trabajadores de limpieza también sumaban esfuerzos para dejar guapo el campus: a las 10:10 repasaban los accesos a la zona del pabellón Miguel Unamuno puliendo cada detalle antes de la llegada oficial. Poco después, sobre las 10:15, los primeros participantes del congreso internacional desembarcaban en microbuses en este lugar, en la zona habilitada para ello.

El momento más esperado se produjo sobre las 11:30, pasadas muy poquito. Se puede decir que puntual, la reina Letizia llegó al campus entre aplausos, vivas y móviles levantados de las decenas de personas que la esperaban. Entre el público se escucharon numerosos «¡Viva la Reina!» y «¡Viva España!», que resonaron con fuerza.

La reina lucía un look elegante y sobrio, acorde con el entorno académico: chaqueta de tweed gris claro entallada con cinturón negro, pantalones pitillo oscuros y zapatos de tacón medio en negro. Con el cabello suelto y raya lateral, proyectaba una imagen clásica, cercana y distinguida.

Tras su llegada, fue recibida por las autoridades presentes, entre ellas el presidente de la junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el rector Juan Manuel Corchado, el delegado del Gobierno en la Junta Nicanor Sen Vélez y el alcalde de la ciudad Carlos Carbayo, que la acompañaron en el recorrido previsto antes del inicio oficial del congreso.

Al salir del CIC, la reina se acercó a saludar a la gente que la esperaba y mantuvo una breve charla con varios estudiantes de periodismo que habían hecho el esfuerzo de acercarse desde distintas facultades. Durante la conversación, les preguntó de dónde eran, y los jóvenes respondieron que eran de Salamanca, Valladolid, Ponferrada y La Coruña, todos estudiantes de periodismo. Interesada en su formación, la reina les preguntó cómo obtenían y contrastaban la información, incluso sobre asuntos internacionales como la guerra de Ucrania. Los estudiantes explicaron que intentaban verificar los datos en diferentes medios, redes sociales y periódicos locales. La conversación, cercana y natural fue un momento especial que muchos recordarán por su cordialidad.

Una vez finalizados los actos oficiales organizados por la Asociación Española Contra el Cáncer en el edificio Dioscórides, ya sobre las 14:10 de la tarde, la reina abandonaba el recinto universitario, no sin antes despedirse del público, en su mayoría joven, que la esperaba a la salida. Además, tuvo el detalle de detenerse con muchos de ellos a hablar y preguntarles de donde eran y que estudiaban, gesto que la gente allí presente agradeció con vítores de «Viva la Reina», «Viva Letizia» y un fuerte aplauso.