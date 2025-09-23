«El cáncer avanza más rápido que nuestro conocimiento, es vital una financiación equitativa y estable» La reina Letizia recordó la importancia de seguir invirtiendo en investigación, en tecnología y en servicios en su visita al Centro de Investigación del Cáncer

J. Hernández Martes, 23 de septiembre 2025, 12:49

La reina Letizia participa en Salamanca en las actividades organizadas para conmemorar el Día Mundial de la Investigación del Cáncer. Las actividades en las que participará la Reina comenzaron a las 11.30 horas con su visita a la sede del Centro de Investigación del Cáncer (CIC) ubicado en el Campus Miguel de Unamuno de Salamanca.

En su discurso, Letizia quiso agradecer en primer lugar al Centro de Investigación del Cáncer su acogida y destacar su «impresionante trabajo conjunto con la Universidad de Salamanca y el CSIC».

«Permitidme que reconozca la labor de las distintas entidades e investigadores que apoyan nuestro objetivo común: prevenir y estudiar el cáncer, ser más eficaces en sus tratamientos, cuidar a los pacientes y darles más voz. ¿Y por qué? Porque todas las personas, incluso antes de ser potenciales pacientes, deben estar en el centro de la investigación y de la atención del sistema sanitario, por eso la palabra clave es prevención. Y por eso, el lema «La investigación en cáncer nos necesita a todos» es tan acertado. Además, la experiencia del paciente transforma la innovación tecnológica en innovación humana y, al final, mejora la eficacia médica. De lo que estamos hablando, de lo que vosotros estáis hablando, es de una investigación más inclusiva, que conduzca a tratamientos más eficaces y humanos», prosiguió.

La reina Letizia afirmó también que «en un mundo complejo y en constante cambio», las prioridades globales no pueden cambiar una realidad empírica como el hecho de que el cáncer siga siendo «la segunda causa de muerte en el mundo; la primera, el año pasado, en España». «Ha habido muchos logros y avances; este centro es un buen ejemplo. Acabo de visitar varios laboratorios, donde trabajáis para mejorar el diagnóstico y tratamiento del cáncer causado por mutaciones en oncogenes específicos, donde exploráis más a fondo las mutaciones químicas en el ARN o estudiáis la base genética del mieloma en el ámbito de los cánceres hematológicos», añadió.

«Hay que seguir invirtiendo»

Letizia recordó que «la enfermedad avanza más rápido que nuestro conocimiento» y que por eso, «una financiación equitativa y estable sigue siendo vital». «Una financiación que garantice la justicia y la transparencia, tanto en la distribución de los recursos, como en el acceso a los resultados. Una financiación que garantice el derecho básico a la atención sanitaria», dijo en su discurspo.

«Por tanto, hay que seguir invirtiendo en investigación, en tecnología, en servicios y, sobre todo, en talento, ¡sin olvidar lo crucial, que es invertir en prevención! Esperamos que quienes trabajáis en investigación oncológica tengáis los medios para seguir haciéndolo y así poder compartir vuestro conocimiento, como vais a hacer hoy aquí. Estos espacios de diálogo son muy importantes porque, para avanzar de verdad, la ciencia también necesita escuchar y ser escuchada… Así que, ¡adelante! ¡Gracias!», finalizó.