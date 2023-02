Más de 350 juicios y actuaciones suspendidos por la huelga de letrados

Jueces y abogados aseguran que el impacto de la huelga indefinida de letrados de la administración de justicia iniciada el 24 de enero ha tenido un menor impacto en Salamanca que en otras provincias españolas. Sin embargo, y a pesar de que aquí el paro ha estado respaldado por no más del 40% de los secretarios judiciales, los sindicatos convocantes señalan que en estas tres semanas y media se han suspendido y, por tanto, aplazado 363 juicios y actuaciones —como comparencias—.

En la mayoría de los casos, los abogados y ciudadanos convocados no se enteraron de que no iban a celebrarse hasta que llegaron a la sala de vistas o al correspondiente juzgado, un problema que hasta el propio Consejo General de la Abogacía ha llegado a denunciar por los perjuicios que conlleva. Sin embargo, en todo este tiempo el Ministerio de Justicia, a cuyo frente se encuentra Pilar Llop, no ha convocado al comité de huelga hasta la tarde de este viernes. Estos aplazamientos se traducen en nuevos retrasos en los procedimientos judiciales, que ya de por sí se alargan más de lo debido.

Por otra parte, la huelga también mantiene paralizados en la provincia varios millones de euros, según los propios secretarios, que hace una semana colgaron sus togas en el patio interior de los juzgados de Colón para protestar. Los mandamientos de devolución —como transferencias al Tesoro por multas o indemnizaciones a perjudicados—a los que están dando salida los secretarios se han reducido un 90% desde que comenzó el paro, según los propios letrados. En Castilla y León, se calcula que esta reducción de la actividad mantiene paralizados entre 40 y 50 millones de euros, apunta el Sindicato Profesional de Letrados de Justicia.

Aunque los datos aportados por los convocantes y por el Ministerio son muy dispares por la manera en la que los calculan, ambas partes coinciden en que el porcentaje que secunda la huelga se ha mantenido estable desde el 24 de enero. Los letrados estiman en 152.000 los juicios y vistas suspendidos a causa de la huelga en España y que hay 560 millones de euros pendientes de entrega.