Si el cine es un espacio de encuentro, este fin de semana la cartelera promete satisfacer a cualquier tipo de espectador. Quienes busquen acción y efectos especiales vibrarán con Monster Hunter y Godzilla vs Kong . Las familias lo pasarán en grande con Tom y Jerry, adaptación a la gran pantalla (en una mezcla de animación e imagen real) de las peleas del ratón y el gato de Hanna Barbera. Los fanáticos de Harry Potter continuarán la saga por su cuarto y quinto episodios (sábado 27: El cáliz de fuego; domingo 27, La orden del fénix; solo en Van Dyck Tormes). Y aún hay más: los amantes del cine español y de los géneros clásicos celebrarán la ambiciosa Libertad, de Enrique Urbizu. El autor de La caja 507 y No habrá paz para los malvados narra una aventura de bandoleros del siglo XIX, a lo Curro Jiménez. Sin embargo, dejamos para el final la película del año: Nomadland .

Después de alzar el León de Oro en Venecia, la road movie de Chloé Zhao se ha llevado dos Globos de Oro (Mejor Película y Mejor Dirección, primera mujer en conseguirlo desde Barbra Streisand en ¡1983!) y parte como favorita en los Oscar con seis candidaturas. Galardones aparte, este relato sobre la integridad cala muy hondo. Una viuda lo pierde todo por la crisis de 2008, incluida su casa y hasta su propio pueblo, desaparecido tras el cierre de una mina. Para sobrevivir, se lanza a la carretera por el interior de EEUU en su furgoneta, que bautiza Vanguardia. De un empleo precario a otro, va explorando un nuevo modo de vida y conociendo a outsiders como ella.

Zhao (1982) nació en Beijing y se formó en Londres y Nueva York. Como extranjera, la realizadora y guionista ha demostrado un ojo muy certero sobre Norteamérica, sus fronteras y sus comunidades minoritarias, sean los cowboys (The Rider, premiada en Cannes en 2017), las reservas indias (Sons my brothers taught me) o, aquí, los “nuevos nómadas” que describe la periodista Jessica Bruder en el libro que le sirve de punto de partida. Trabajadores desahuciados de sus hogares a quienes no les queda otra que la itinerancia. En su camino, se convierten en una especie de resistencia contra la sociedad consumista y la explotación laboral.