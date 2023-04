Marta Robles presenta su nuevo libro este martes en Salamanca: “Ser un artista no implica ser una buena persona”

“Lo que la primavera hace con los cerezos” no sólo corresponde a uno de los versos de ‘20 poemas de amor y una canción desesperada’ de Pablo Neruda, sino que también corresponde al título de la última obra de la escritora Marta Robles. Este libro, que presentará este martes 18 de abril en Salamanca, se trata de un ensayo que relaciona el amor, el desamor, la pérdida y la creación a través de historia de amor y desamor de los grades artistas de todas las disciplinas.

¿Cómo surgió la idea de este libro?

— Este libro es una especie de deuda conmigo misma porque siempre me ha gustado mucho leer autobiografías. Siempre he tenido la curiosidad de descubrir qué es lo que hace que un trabajo de un artista se convierta en una obra de arte. Ninguna de las vidas de los artistas son lineales, siempre que se enfrentan a algo nuevo, viven en una permanente incertidumbre por saber si lo que hacen se va a convertir en una obra de arte o no. Yo creo que lo que convierte a un trabajo en una obra de arte es la emoción. Y la emoción siempre gira entorno al amor.

Después de haber escrito sobre artistas de tantas épocas, ¿cree que el amor se concibe de manera diferente ahora que antes?

—Las relaciones se viven siempre igual, lo que cambia es la manera de comunicarnos. Lo que ha cambiado es que, durante siglos y siglos, las relaciones entre hombres y mujeres han estado determinadas por la desigualdad, porque los hombres veían a las mujeres diferentes a ellos desde la época de la antigua Grecia.

¿Qué historias le han llamado más la atención de todas las que ha tratado?

— Todas las historias son excepcionales. Hasta la historia de Frida Kahlo y Diego Rivera, que es una historia muy conocida, ha hecho que me sorprenda al ver la relación entre sus sentimientos y sus cuadros. Ejemplo de ello es la infidelidad de Diego con la hermana de la artista, que hace que Frida pinte un cuadro de una mujer asesinada. También la relación entre James Joyce y Nora Barnacle es digna de destacar; dos personas de muy distinta capacidad intelectual, que se enamoran por la relación física que tienen, que la mantienen a lo largo del tiempo. Todas las mujeres de la obra de Joyce son una representación de su mujer. Llevaron una vida de problemas y necesidades y tuvieron una hija con una enfermedad mental. Neruda, tiene una historia también terrible, era un genio como poeta pero no fue una buena persona con su primera mujer ni con su hija.

Ha ahondado en las partes más oscuras de algunos creadores. ¿Ha llegado a “cancelar” a alguno de ellos?

—No estoy a favor de la “teoría de la cancelación”. Por ejemplo y como decía antes, algunos creadores como Pablo Neruda han tenido un pasado muy oscuro. No era una buena persona. Esto te hace reflexionar. Pero, pienso que no se puede juzgar el pasado con los ojos del presente. Hay que aprender del pasado para no seguir cometiendo errores. Ser un artista no implica ser una buena persona. Si algún artista comete algún delito, que lo metan a la cárcel, pero que no priven a la humanidad de su obra.

¿Cómo está recibiendo el público esta obra?

—Hasta ahora, está teniendo mucho éxito por parte, tanto de crítica, como de público. A la gente le está sorprendiendo mucho y se lo está leyendo como una novela. En general, la respuesta es extraordinaria y estoy muy agradecida.

Como conclusión después de haber escrito esta obra, ¿qué idea tiene ahora del concepto del amor?

—Como digo en el libro, el amor es el motor de todas las cosas. Hay tantos amores como personas y miradas hay en él . Cada amor es absolutamente único. Hay amores de todos los tipos, no todos son buenos, porque amar es extremadamente difícil. Elegí el título del libro porque me parece la descripción perfecta de lo que es el amor. Por lo que, ojalá hubiera más amores que hicieran lo que la primavera hace con los cerezos.