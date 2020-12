María Victoria Mateos, salmantina entre los diez médicos más influyentes del mundo: “Influir es generar conocimiento para el tratamiento del paciente”

Está entre los diez médicos españoles más ‘influyentes’ del mundo. Un reconocimiento a toda una trayectoria investigadora, clínica y de publicaciones. –¿Qué significa en la Medicina ser muy ‘influyente’? –Habrá que preguntarle a quien lo haya escrito, porque es un reconocimiento para el que no han contactado conmigo. Esto parte de una base de datos mundial en la que quedan recogidas tus publicaciones, presentaciones a congresos de todos los autores indexados, etc. De ahí seleccionan a los médicos españoles que más aportan al conocimiento con publicaciones y datos nuevos de alguna patología o de la Medicina en general. Si publicas mucho, contribuyes a generar conocimiento nuevo y de esa manera es cómo influyes en los futuros tratamientos de pacientes. –Poco que ver entonces con el concepto de ‘influencer’, que también los hay en Medicina. –Eso sería si los sanitarios saliéramos diciendo ponte la vacuna de Pfizer o ponte la otra porque lo digo yo y te lo recomiendo. No es ese tipo de influencia, ni mucho menos. Si te fijas en mi currículo o en el de Jesús San Miguel, que es mi mentor y en muchas publicaciones vamos juntos, son siempre aportaciones a la ciencia basadas en la transparencia, porque aportamos información de pacientes en recaída, nuevos diagnósticos, tratados con un medicamento, con el otro... –¿Ha sido un año muy prolífico en cuanto a publicaciones? –Esto, en realidad, hace una valoración a lo largo de toda tu carrera. Aunque estos impactos se recuentan en los últimos años, lo que importa es la trayectoria global. –Son muchos los reconocimientos que recibe. Es de suponer que en Salamanca cruzarán los dedos para que no venga alguien de fuera a ‘ficharla’. –Lo cierto es que en el último año, concretamente en septiembre, he recibido una oferta muy buena del extranjero. –¿Y la respuesta fue...? –Bueno, yo estoy contenta en Salamanca y hago lo que me gusta porque me lo permiten. Puedo ver a unos 30 o 40 pacientes a la semana para generar conocimiento, pero también veo a otros muchos pacientes semanalmente para ensayos clínicos. En mi trabajo dedico mucho tiempo a la investigación clínica y eso es gracias a que otras personas se dedican a hacer mucha más rutina, que es muy de agradecer. Si yo tuviera que estar de 8:00 a 15:00 viendo hemogramas no podría hacerlo. Es importante cómo se valora a este servicio y la labor que hace, pero también sería importante que lo valoraran a todos los niveles: no solo a Hematología, sino a todo el Hospital y a toda Castilla y León. –Valorar la investigación como tiempo de trabajo igual que la asistencia clínica. –La investigación aporta conocimiento. El médico debe generar conocimiento, pero hay que dotar de espacios y de tiempo para que los profesionales puedan dedicarse a eso.

