María Ángeles Gómez, psicóloga de la Universidad Pontificia: “No hay que pensar en el tiempo que nos queda, sino en lo que vamos a hacer hoy”

–¿A nivel psicológico es conveniente dejar salir a pasear a los niños?

–Pienso que los padres llevamos peor las limitaciones que los niños, ellos al final tienen una capacidad de adaptación increíble y probablemente esa urgencia por que los niños salgan a pasear quizás viene determinada por la desesperación de los padres. No creo que sea una necesidad imperiosa.

–Se está planteando que no se retomarán las clases presenciales, ¿una situación difícil para padres e hijos, no?

–La dificultad es para familias que no tienen acceso a internet en las condiciones óptimas y no pueden seguir las clases adecuadamente. Se va a marcar una diferencia, desgraciadamente, entre las familias que sus hijos han podido seguir las tareas y conectarse y aquellas que, bien porque sus padres no se manejan en los entornos virtuales o no tienen acceso a ellos, no pueden trabajar. Habrá que valorar en qué medida un alumno puede seguir una clase determinada. En la Universidad Pontificia los alumnos están llevándolas sin problema, pero en edades en las que el alumno no puede ser más autónomo, es más difícil, tiene que haber flexibilidad y los maestros deben tener sensibilidad necesaria para exigir contenidos y entender que un alumno a lo mejor no puede asumir los contenidos de igual manera que si lo hiciera presencial, no les podemos pedir lo mismo porque a lo mejor estamos poniendo en el tejado del alumno demasiada responsabilidad y demasiada autonomía.Tenemos que ser flexibles a la hora de evaluar y de tener en cuenta que no es lo mismo que si nuestros alumnos hubieran estado de manera presencial.

–¿Y sería bueno que al menos pudieran ir las últimas semanas para gestionar la llegada del verano?

–Eso permitiría cerrar esto con sensación de normalidad, pero habría que ver si las bondades de la medida compensan los riesgos.

–Entre las pautas que dan algunos psicólogos está imaginar que haremos después del confinamiento, pero ¿eso no puede frustrarnos más?

–No podemos hacer planes, es más, hacerlo nos genera más incertidumbre. Si pensamos en términos más inmediatos, que son los únicos que podemos manejar, esa sensación de incertidumbre disminuye. Todos pensamos en el día que podamos salir y sentarnos en una terraza, pero habrá que valorar si ese día habremos dejado atrás nuestros miedos porque ahora es impensable ir a un concierto lleno de gente cuando hace solo tres semanas, lo habríamos hecho.