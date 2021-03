La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este viernes la base aérea de Matacán, justo una semana después de que lo hiciera el rey Felipe VI. Al igual que hizo el monarca, Robles ha recorrido el Grupo de Escuelas de Matacán y la exposición de aviones no tripulados. Además, ha realizado una visita a los diez rastreadores del Ejército del Aire que trabajan en la base aérea para localizar a los contactos de los contagiados con la covid-19. La titular de Defensa ha agradecido la labor de estos profesionales que, en el pico de la tercera ola, llegaron a realizar 300 llamadas al día de casos procedentes de Zamora. Robles ha seguido en directo como uno de los militares realizaba una llamada a un posible contacto de un contagiado.

Durante su comparecencia ante los medios de comunicación, la ministra de Defensa se ha referido a la decisión de Pablo Iglesias de abandonar la vicepresidencia del Gobierno para presentarse a las elecciones en la Comunidad de Madrid. “Es una decisión personal. Quizá hubiera sido que esa decisión personal, muy respetable, no la hubiera hecho de la forma en la que lo ha hecho a través de los medios de comunicación. Un Gobierno es un equipo y nos hubiera gustado enterarnos de otra manera y no por la prensa”, ha asegurado Robles al tiempo que ha añadido que Madrid “tiene un gran candidato” que es Ángel Gabilondo que representa un proyecto de “serenidad, tranquilidad, de no hacer ruido y de pensar continuamente a los ciudadanos”. Robles ha mandado otro recado a Iglesias al asegurar que los ciudadanos “están cansados de los personalismos en política”.