Manuel Aires: “Soy un afectado de primera”

La situación provocada por el coronavirus es de mucha incertidumbre en multitud de sectores, entre ellos en la agricultura. Manuel Aires lo sabe bien, pero además a él le ha tocado sufrir los efectos del COVID-19 de la peor manera, con el fallecimiento de su padre y su madre durante este tiempo.

“Parece que la situación está un poco mejor y se empieza a respirar un poco de optimismo. Yo he tenido la desgracia de perder a mis padres en esta pandemia, así que soy un afectado de primera”, explica sobre lo que le ha tocado vivir.

Los efectos económicos ya se están notando y Manuel Aires da su visión de panorama en el campo: “En el sector patatero y en general veo mucho pesimismo. No es que hablemos mucho entre nosotros porque no tenemos los puntos de reunión, pero lo veo en los foros de Facebook y demás. En el sur, en las zonas más tempranas, no han empezado con alegría, aunque tampoco es un desastre. Los precios son un poco más moderados a estas alturas pero eso tampoco quiere decir nada. Viendo el panorama y que las cosas no van bien ni en España ni en Europa en todos los sectores, está claro que tampoco en el sector primario”.