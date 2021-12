Mañueco: “Los castellanos y leoneses deberán elegir entre sanchismo o futuro”

Alfonso Fernández Mañueco convocó este lunes las elecciones por sorpresa, un poco antes de que el PSOE le presentara la segunda moción de la legislatura y harto de las deslealtades de Ciudadanos, sus ya ex socios de Gobierno. Antes de que el futuro de la Comunidad se “construya” en los despachos, ha preferido citar a los ciudadanos de Castilla y León en las urnas el próximo 13 de febrero para que sean ellos los que decidan.

¿Cuándo decidió convocar elecciones, porque solo dos días antes dijo que no las iba a adelantar?

El momento no lo he decidido yo. Siempre he dicho que mi intención era agotar la legislatura si estaba garantizada la estabilidad. Lo sabe todo el mundo porque lo he repetido una y otra vez. Con traición, con deslealtad y con intrigas esa estabilidad se ha roto. La situación era insostenible.

¿Qué ha sido lo definitivo: los presupuestos que no salían adelante, las diferencias sanitarias o que no se fiaba de que algunos de sus socios fueran a apoyar una moción de censura?

La confianza se ha roto por la falta de lealtad de los socios del partido Ciudadanos y existía el riesgo cierto de una moción de censura. Ya lo vivimos en marzo de este mismo año.

¿Cree que los salmantinos van a entender su decisión?

Las opciones eran moción de censura y un Gobierno Frankenstein al estilo Sánchez y apoyado en tránsfugas, o elecciones; que el futuro de la Comunidad se decida en los despachos o que se decida en las urnas.

¿Cómo han influido los asuntos judiciales en el calendario electoral?

De ninguna manera.

Ya sabemos que la Fiscalía depende del Gobierno, según Sánchez, y la ministra de Justicia ha dicho ayer que estos temas han sido definitivos en la disolución de las Cortes.

Esto muestra un gran desconocimiento de la política en Castilla y León. Las personas de Castilla y León tienen la voz para decidir lo que quieren: sanchismo o futuro.