Madrugar para lograr una cita previa en la Seguridad Social... tres semanas después

Existen dos opciones para conseguir atención presencial para solicitar una pensión u otro tipo de prestación social en las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Canalejas: la suerte o madrugar. Lo más habitual al tratar de concertar una cita previa a través de la sede electrónica del Ministerio es encontrarse con un mensaje: “No existe disponibilidad en los próximos días para el servicio solicitado”. Ciertamente cada mañana el INSS abre la agenda y permite reservar cita, eso sí, para tres semanas después. Según confirman los trabajadores del propio servicio, la mayoría de los días se agotan a primera hora de la mañana y en tan solo unos minutos. En otros casos, el usuario tiene suerte y poco antes una cita ya concertada es anulada, con lo que encuentra un hueco libre.

Hace unos meses, se podía recurrir a la opción de pedir cita en uno de los centros de atención de la provincia (Béjar o Ciudad Rodrigo). La pasada semana, al solicitarla en cualquier oficina de la provincia, la respuesta era la misma: “no existe la disponibilidad”.

Cuando un ciudadano solicita una cita médica en Atención Primaria, la aplicación, salvo en contadas excepciones, le ofrece una opción aunque la consulta quede fijada para una o dos semanas después. No ocurre así con la Seguridad Social. Solo están abiertas las agendas para las tres semanas posteriores al día que se solicita, según explican los trabajadores. Por lo que si no hay ni un hueco libre, el Ministerio de José Luis Escrivá no da más opciones que realizar los trámites telemáticamente, una vía que no resulta nada sencilla y mucho menos para algunos de los usuarios más habituales del INSS, pensionistas, jubilados o personas en situaciones de vulnerabilidad que carecen de recursos para hacerlo. Según el nuevo plan de choque que ha puesto en marcha Escrivá, al menos a esas personas se les comenzará a atender sin necesidad de cita previa. Ya existía, eso sí, una “mesa rápida” para quienes se presentaban en las oficinas de Canalejas sin previo aviso, pero ésta no se dedica a resolver trámites sino principalmente a dar información sobre lo necesario para realizarlos.

Por otra parte, las agendas cerradas permiten ocultar la lista de espera real que tiene este órgano de la administración estatal. Quienes no consiguen reservar cita no figuran en las listas. Y además resulta imposible contabilizar cuántos ciudadanos tratan cada día de conseguir sin éxito que les fijen un día y una hora para atenderles presencialmente.

Dado que, lejos de resolverse los problemas, el colapso en el Centro de Atención e Información de la Seguridad Social ha ido a más en las últimas semanas y en vista de que conseguir una cita es casi misión imposible, como vienen denunciando CSIF, UGT y CCOO en toda España desde hace meses, cada día son más los salmantinos que se plantan cada día en las oficinas de Canalejas demandando que se les atienda, según aseguran trabajadores del servicio consultados por este periódico.