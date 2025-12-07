Los lugares más fotogénicos de la capital charra El árbol de Navidad y el videomaping de la Plaza, principales atractivos navideños, se han convertido en los puntos favoritos para hacerse las tradicionales fotografías navideñas con familiares y amigos

Salamanca vive este año una Navidad especialmente luminosa y fotogénica. El amplio despliegue decorativo promovido por el Ayuntamiento ha transformado calles, plazas, y rincones monumentales en escenarios donde la iluminación y la arquitectura se combinan para sorprender a vecinos y turistas. Desde el encendido del alumbrado, la ciudad se ha llenado de personas que recorren el centro histórico con el móvil y cámara en mano, para capturar ese momento. Se puede asegurar más que nunca que Salamanca es «de foto».

La Plaza Mayor se ha convertido en uno de los principales atractivos con su gran árbol de Navidad, de más de veinte metros de altura, que atrae cada día a cientos de personas que se detienen a fotografiarlo. Pero el verdadero reclamo llega por la tarde, cuando la fachada barroca se ilumina con el espectáculo de luz, sonido y videomapping titulado «El astronauta y la estrella que guía los sueños». Cada pase reúne a decenas de curiosos que abarrotan los soportales y convierten la plaza en un gran escenario navideño.

Otro punto destacado es el Patio Chico, donde la piedra histórica de las catedrales sirve de telón de fondo para un segundo espectáculo de videomapping, «El cielo de los sueños» junto a un gigantesco astronauta. Este espacio, habitualmente silencioso, se ha transformado en uno de los lugares más visitados y fotografiados de estas fiestas.

El Huerto de Calixto y Melibea, convertido en un «jardín mágico», ofrece una experiencia diferente. La iluminación ambiental sobre la muralla y los senderos crea un recorrido íntimo y evocador que invita a pasear y a contemplar la ciudad desde otra perspectiva.

La ciudad incluye también este año numerosas figuras y adornos repartidos por distintos puntos. Destacan los elefantes luminosos instalados en lugares como la plaza de la Libertad o el parque de Colón, que se han convertido en photocalls improvisados. A ellos se suman belenes en espacios como la Torre de los Anaya, un mercado navideño en la Plaza de Anaya y más de un centenar de calles adornadas con motivos luminosos.

El resultado es una ciudad completamente volcada en la Navidad, donde cada rincón parece diseñado para ser fotografiado y familias, parejas y turistas forman parte de una estampa urbana. Este año, más que nunca, la capital charra no solo vive la Navidad: la ilumina, la comparte y la convierte en «foto».

El encendido de la iluminación navideña ha vuelto a llenar el centro de Salamanca de móviles en alto y grupos que se detienen ante cada adorno para capturar ese recuerdo.

Entre árboles gigantes, pasillos de luz y un astronauta que ya compite con la rana como símbolo de la ciudad, cientos de vecinos y visitantes han salido estos días a hacerse sus primeras fotos de la Navidad. Muchos de ellos recorren el centro con móvil en mano como Sheila Calvo y Miguel Borrego, entusiasmados con la iluminación de este año. Nada más llegar, su objetivo estaba claro: hacer una ruta por todos los elementos decorativos de la ciudad. «El astronauta es el que más nos gusta, es muy bonito», explican tras hacerse la primera foto del día.

Para ellos, la iluminación de 2025 destaca especialmente: «La iluminación es mucho más bonita y más brillante que la de otros años. Da alegría. Se nota que han puesto más cosas». La pareja reconoce que cada parada acaba inmortalizada en el móvil: «Hacemos un montón y luego las mandamos al grupo de la familia. A todos les encanta». Además, cuentan que amigos de fuera también siguen sus fotos navideñas: «Siempre nos dicen que la de aquí es más bonita».

Para Javier García y Lin Cha, salmantinos de adopción, el gran protagonista es evidente: «Este año es espectacular; el astronauta ha desbancado a la rana.» Aseguran que la ciudad «tiene más ambiente que nunca» y que continúan su recorrido por plazas y calles para completar su álbum navideño.

Por su parte, tres estudiantes de Barcelona, Canarias y La Rioja comentan que la ciudad «está muy bonita» y coinciden en que: «Nos gusta mucho más el árbol que los adornos de otros años.»

A pocos metros, Nuria Gálvez y su compañera trabajan en un proyecto fotográfico que recrea un periódico antiguo. Aprovechan las luces para mejorar sus imágenes. «Aprovechamos la iluminación de Navidad porque es cuando mejor funciona la foto». Su recorrido también cambia según el día: Catedral, puestos navideños, plazas… siempre donde la luz les lleve.

Las primeras tardes con iluminación dejan clara una tendencia: Salamanca no solo se mira, también se fotografía. Parejas como Sheila y Miguel, familias de visita, fotógrafos y estudiantes que envían sus imágenes a casa comparten un mismo fin: recorrer la ciudad de adorno en adorno para capturar su mejor cara navideña.

